Ed Sheeran é considerado inocente no julgamento de fraude de Marvin Gaye

O júri falou em Ed Sheeran julgamento de direitos autorais – ele não foi considerado responsável por roubar um dos marvin gaye clássico, “Let’s Get It On”.

Conforme informamos, o espólio de Ed Townsendcoautor de “Let’s Get it On”, deu um tapa no processo sobre Sheeran … alegando que o hit de 2014 “Thinking Out Loud” rasgou elementos-chave do clássico de Marvin Gaye de 1973 – alegando que vários aspectos como a melodia e até a harmonia combinavam.