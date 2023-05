Elon Musk e Jeff Bezos Crash F1 Grand Prix Race em Miami, separadamente

Elon Musk dar Jeff Bezos estavam no mesmo terreno da Fórmula 1 neste fim de semana – e vendo como eles não se cruzaram … parece que Miami é grande o suficiente para os dois.

Os mega-bilionários fizeram uma visita no sábado ao Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami em 2023 no Autódromo Internacional de Miami… evento principal domingo.

Jeff Lauren Sanchez atingiu a parede do box da McLaren … e parecia muito com o casal poderoso que costumam ser. A dupla estava de mãos dadas e arrasando com cordões laranja.