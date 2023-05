Ex-GM da NBA, lenda do basquete da UT Lance Blanks morre aos 56 anos

Lance Blanks — a Univ. da lenda do basquete masculino do Texas, que mais tarde na vida trabalhou como gerente geral do Phoenix Suns – morreu, TMZ Sports aprendeu.

Um porta-voz do Gabinete do Médico Legista do Condado de Dallas, no Texas, nos disse… Blanks faleceu na quarta-feira.

A causa e a forma da morte ainda não são conhecidas … o representante disse que os resultados dos exames ainda estão pendentes.

Blanks começou sua carreira universitária no Univ. da Virgínia em 1985 … mas foi transferido para o Texas após duas temporadas e se tornou uma estrela lá. Em seus dois anos no UT em 1988 e 1989, ele teve uma média de 20,0 pontos, 5,0 rebotes e 3,7 assistências por jogo. Mais tarde, ele foi introduzido no Hall of Honor do Texas em 2007.

O armador foi selecionado pelos Pistons na primeira rodada do Draft da NBA de 1990 após sua carreira no UT … e jogou três temporadas na liga por Detroit e Minnesota.

Mais tarde, ele jogou no exterior – antes de retornar aos Estados Unidos para trabalhar como executivo na NBA.

Blanks passou um tempo como diretor de prospecção do San Antonio Spurs, antes de se tornar gerente geral assistente do Cleveland Cavaliers. Em 2010, ele foi nomeado o GM do Suns.

Anos depois de deixar seu cargo no Phoenix em 2013, ele assinou contrato para transmitir jogos da UT para a Longhorn Network.

Andrew Jones empatou com 20 pontos, o recorde de sua carreira, ao acertar 6 de 8 além do arco na noite passada. Ele falou com Lance Blanks após o jogo. pic.twitter.com/HwmIgnaWiX — Rede Longhorn (@LonghornNetwork) 4 de dezembro de 2019

@LonghornNetwork

Ex-estrela da NFL Eric Metcalfum ex-aluno da UT e bom amigo de Blanks, apareceu para comentar sobre a morte de Blanks na quinta-feira no Twitter … escrevendo: “Todos abracem sua família e amigos e digam que você os ama. Perdemos um querido amigo e irmão. As pessoas são passando por coisas e você nunca sabe!!!”

Blanks tinha 56 anos.