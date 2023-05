Família de Raquel Leviss contata o FBI após ameaças de morte do caso Tom Sandoval

Raquel Leviss e sua família estão tão apavorados depois de uma onda de ameaças de morte decorrentes de seu caso com por Tom Sandoval eles contataram a principal fonte de aplicação da lei do país para obter ajuda … TMZ descobriu.

O representante da estrela de “Vanderpump Rules” disse ao TMZ … Raquel e sua família têm recebido ameaças de morte violentas e gráficas, tanto online quanto por telefone, que ficaram tão ruins que tiveram que entrar em contato com o FBI.

Uma fonte próxima a Raquel disse ao TMZ … é compreensível porque as pessoas a odeiam por isso Scandova mas elevar esse ódio a ponto de ameaçar Raquel e sua família leva as coisas longe demais e é perturbador.

Um porta-voz do FBI disse ao TMZ … “O FBI não confirma nem nega as investigações. Obviamente, revisamos todas as alegações relatadas a nós e encorajamos qualquer um que acredite que sua vida está em perigo iminente a ligar para o 911.”