Foo Fighters nomeia Josh Freese como novo baterista após a morte de Taylor Hawkins

Dave Grohl e companhia. contou aos fãs sobre a nova adição no domingo, dizendo durante a transmissão ao vivo “Foo Fighters: Preparando música para shows” que Josh Freese está lidando com percussão para o grupo daqui para frente.

Freese toca bateria desde os anos 80, começando sua longa carreira na Disneylândia como parte de uma banda cover do Top 40 … depois se juntando ao The Vandals em 1989 e tocando com outros grupos como Suicidal Tendencies Infectious Grooves com o passar dos anos.