Francis Ngannou esclarece sobre ONE, ‘brincadeira’ namoro BKFC: ‘Acho que Chatri estava apenas se apresentando’

Francis Ngannou tem um novo lar e algumas palavras de escolha para os promotores que ele sente que falaram mal dele.

Na terça-feira, surgiram as notícias de que a altamente divulgada agência gratuita de MMA de Ngannou chegou ao fim – o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC assinou com o PFL. A assinatura ocorre depois que alguns promotores de alto nível já haviam se retirado publicamente do sorteio Ngannou, mas de acordo com “The Predator”, não foi assim que as coisas aconteceram. Por exemplo, em abril, o presidente do BKFC, David Feldman, disse que Ngannou estava “pedindo dinheiro irreal”, mas Ngannou diz que nem ele nem sua equipe falaram com o BKFC.

“Só acho que ele assumiu que eu sou tão caro, obviamente porque ele teve que pegar um empréstimo na casa dele para fazer um show, acho que ele assumiu que o empréstimo não dava para me pagar, porque eu nunca falei com ele. Minha equipe nunca falou com ele”, disse Ngannou a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Quando vi o comentário dele, pensei: ‘De onde vem esse cara?’ Então eu verifiquei meu telefone, liguei para minha equipe, tipo, ‘Alguém falou com esse cara que eu não conheço?’ E todos… diziam, ‘Não, nós não conversamos com esse cara.’ Então não sei de onde veio isso. Por isso não falei sobre isso. Esse cara é só uma piada.

“Em algum momento, ele estava promovendo seu show, seu evento. Ele fará qualquer coisa para conseguir um pouco de relações públicas aqui e ali, qualquer coisa que puder fazer. Mas nunca conversei com aquele cara, nunca perguntamos nada a ele e ele nunca estendeu a mão. Para não dizer que estávamos interessados ​​- não estávamos – mas ele nunca estendeu a mão, então não sabia se estávamos interessados. É por isso que digo alguns promotores por aí, duas caras. Coisas doidas.”

Feldman não foi o único promotor a atrair a ira de Ngannou.

No início deste mês, o presidente do ONE Championship, Chatri Sityodtong, disse que sua promoção decidiu não enviar uma oferta final a Ngannou devido à “falta de alinhamento” em questões não financeiras. Mas, novamente, Ngannou diz que não foi assim que as coisas realmente aconteceram, insistindo que seus encontros com o ONE Championship aconteceram depois que ele já havia decidido que seguiria em frente com o PFL.

“Acho que Chatri estava apenas se apresentando”, disse Ngannou. “… Eu disse a ele e a Matt Hume que recebi a melhor oferta PFL e acho que não vou fazer nenhuma negociação com vocês. Isso foi como antes, seis semanas antes disso. E ele disse, ‘Oh, posso voar para Cingapura, posso voar para Camarões! Eu tenho esse!’ Ele estava all-in. Eu estava tipo, isso é demais. Eu não sei como lidar com isso. Como você vai voar para Camarões? Pelo que? Eu apenas contei ao cara a situação e ele continuou pressionando. Então enviei para minha equipe: ‘Não consigo lidar com essa pressão de Chatri.’ Então ele continuou empurrando, continuou empurrando. … Então eu tenho que ver ele, por respeito. A gente conversou, eu respeito o cara. Na verdade, eu amo Chatri. Antes disso, eu pensava, gosto desse cara, gosto da história dele. Agora até questiono se essa história é verdadeira. Mas eu adorava essa história.

“Então nos conhecemos em LA e eu fui direto antes de qualquer coisa começar. ‘Escute, é isso mesmo. Eu lhe disse isso. Estou a favor do PFL agora.’ Então ele disse, ‘Por que você me trouxe aqui?’ Eu sou como, ‘Para ouvir. Em primeiro lugar, eu respeito você. E mesmo que eu assine com o PFL, chega um dia que você diz: quero te conhecer, Francis. Você não disse que queria me encontrar a negócios. Você estava com minha equipe, falando de negócios, e então disse que queria me conhecer. Parece que não é mais um negócio, certo?

“Então ele começou a me mostrar todas essas coisas, capturas de tela – acho que ele me mostrou 13 capturas de tela – todas essas estatísticas de como o ONE FC é o segundo mais visto no esporte. Ele tem mais visualizações no YouTube do que na Premiere League, na NFL e na NBA”, continuou Ngannou. “Ele tem muitos desses. Eu sou como, espere um minuto. De qualquer forma, essa foi toda a reunião. Em algum momento eu pensei, OK, é bom, eu respeito esse cara e participei dessa reunião, não quero ser rude, mas estava saindo de um voo de 11 horas e tinha outro voo para levar para voltar para casa. Eu pensei que seria como uma hora [meeting], e me encontro mais de duas horas. Eu tenho que beber três ou quatro xícaras de café, ouvindo todas aquelas estatísticas, como o ONE FC está na Ásia, a Ásia tem 4,6 bilhões de pessoas, eles vão fazer isso, eles me mostraram como o ONE FC vai explodir, eu Vou ser como Nelson Mandela. Mano, foi uma atuação e tanto. Aplaudo Chatri por sua performance.”

E a “performance” não parou por aí. Depois que o discurso de Sityodtong aparentemente caiu em ouvidos surdos, Ngannou diz que o promotor perguntou a ele o que ele poderia fazer para mudar de ideia, e foi aí que Ngannou acredita que Sityodtong finalmente entendeu. Pouco depois, foi quando o Sityodtong fez sua declaração, que irritou um pouco “O Homem Mais Malvado do Planeta”, mesmo que ainda fosse uma situação melhor do que aquela com Feldman.

“Fui respeitoso. … Você tem um cara que você admira e estava falando, mesmo que você não estivesse, você estava ouvindo ”, disse Ngannou. “Eu estava ouvindo, dei o tempo. … Nós conversamos. Legal. Então, no dia seguinte, Andrew me enviou uma captura de tela do ONE FC decidindo retirar sua oferta. Eu estou tipo, de qual oferta você está falando? A oferta não foi levada em consideração. Você não pode retirar uma oferta que não foi aceita. ‘Não relacionado financeiramente, eu simplesmente não sentia a energia.’ Realmente? Você senta lá e fala por três horas, e não sentiu a energia? Você poderia ter cortado aquela reunião a qualquer momento.

“Eu sei que no final do dia, vou sair e vou chamá-lo se ele fizer algo a esse respeito. Se ele mentiu, vou denunciá-lo ao longo do caminho. Por isso no dia seguinte comecei a ver, ele trocou sozinho. Passou de ‘retirar-se’ para ‘Francisco estava pedindo demais’. Como você retira um acordo que alguém estava pedindo demais? Qual é? Qual é a verdade? Não pode ser os dois juntos.

“Eu vi aquilo e foi aí que pensei, ‘Ah, esse cara é um artista.’ Foi quando eu coloquei o tweet, ‘Alguns desses promotores lá fora, eles são duas caras.’ Mas pelo menos para Chatri, falei com ele. Eu não posso negar isso. Falei com ele, o conheci pessoalmente, trocamos mensagens de texto, mas esse tal de David Feldman, não conheço esse cara.”

Agora, Ngannou não precisa se preocupar com nenhum deles. O mais novo signatário do PFL está planejando um retorno à gaiola em 2024, com seus olhos ainda voltados para o boxe ainda este ano. E enquanto isso, todas aquelas pessoas, promotores e fãs, que tinham algo ruim a dizer sobre ele durante sua agência gratuita, Ngannou tem uma coisa a dizer a eles.

“Algumas pessoas podem estar esperando que eu perca”, concluiu Ngannou. “Tudo o que posso dizer é que sinto muito por eles. Eu só tenho lenços para eles enxugarem as lágrimas, porque eu estou ganhando.”