GOL oferece mais de 90 oportunidades de emprego em todo o Brasil

A Gol, uma das mais reconhecidas companhias aéreas do país, tem mais de 99 vagas de emprego abertas pelo Brasil. Para se cadastrar e participar do processo seletivo, o indivíduo deve atender aos critérios estabelecidos e se identificar com a cultura da companhia. Confira, a seguir.

Gol anuncia a contratação de novos colaboradores

A empresa preza pela diversidade e inclusão em todos os seus setores, oferecendo oportunidades iguais para indivíduos que se identificam com sua cultura e sejam qualificados, independentemente de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade, gênero ou deficiência.

Analista de Aeroporto Sr – São Paulo;







Analista Dados – São Paulo;







Analista Contábil de Controladoria – São Paulo;







Analista Bi PL- São Paulo;







Agente Comercial – Recife;







Analista Adm Seguro Rodoviário – São Paulo;







Agente Comercial – Fortaleza;







Advogado Trabalhista Sr – São Paulo;







Advogado PL (trabalhista, gerência, regulatório e consumidor) – São Paulo;







Analista de Mercado (inteligência de negócios) – São Paulo;







Analista de Manutenção vaga para PCD – São Paulo;







Analista de Cultura e Gente Pleno Design Gráfico – São Paulo.

Como se registrar

Para garantir a participação no processo seletivo Gol, os candidatos devem atentar-se às qualificações exigidas no cargo escolhido e enviar um currículo para ser analisado, inserindo todos os campos obrigatórios da ficha, utilizando o link 123empregos.

Por fim, revise cuidadosamente seu currículo para garantir que ele esteja livre de erros gramaticais e ortográficos, e peça a opinião de outras pessoas sobre o conteúdo e a formatação do documento.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.