Inpasa oferece Mais de 70 Oportunidades de Emprego em Todo o País

A Inpasa, referência em combustíveis a base de milho, tem mais de 70 vagas de emprego abertas pelo país. Para ingressar nesse grande time, os indivíduos devem compactuar com seus valores, que incluem o profissionalismo, credibilidade, transparência e a integridade. Confira mais informações abaixo.

Inpasa anuncia a contratação de novos colaboradores

A empresa está oferecendo cargos em diversas áreas de atuação, incluindo: processo industrial, manutenção mecânica, manutenção industrial, logística, fiscal, comercial, apoio administrativo, compras, contabilidade, sustentabilidade, crédito e cobrança, logística de etanol, segurança do trabalho, jurídico, faturamento e recursos humanos.

A Inpasa, uma das primeiras indústrias fabricantes de combustível renovável e limpo a base de milho, é uma das maiores e mais reconhecidas do segmento em toda a América Latina. Nesta data, a empresa está oferecendo 70 vagas de emprego em diferentes regiões do país. Confira, a seguir.

Analista de Logística Sr – Ipojuca;







Analista de Administração Pessoal PL- Sinop;







Analista Controles de Materiais – Sinop;







Analista Contratos PL- Sinop;







Analista Fiscal Sr – Nova Mutum;







Analista Fiscal PL – Nova Mutum;







Analista de Recrutamento e Seleção PL – Nova Mutum;







Analista Planejamento PL – Dourados;







Analista PCM Jr – Dourados;







Assistente Produção- Dourados;







Auditor interno Sr – Sinop;







Eletricista Manutenção Industrial – Nova Mutum.

Como se registrar

Para garantir a participação no processo seletivo Inpasa, os candidatos devem atentar-se às qualificações exigidas no cargo escolhido e enviar um currículo para ser analisado, inserindo todos os campos obrigatórios da ficha, utilizando o link 123empregos.

Leia com atenção a descrição da vaga e destaque as habilidades e experiências que você possui que sejam relevantes para a posição. Além disso, utilize verbos de ação para descrever suas realizações e não apenas suas responsabilidades em trabalhos anteriores.

