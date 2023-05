Novas vendas de Yeezy da Adidas para beneficiar a Liga Antidifamação após corte lento de Kanye West

A Adidas diz que vai vender parte de seu estoque restante no final deste mês, acrescentando que uma “quantia significativa será doada para organizações selecionadas que trabalham para combater a discriminação e o ódio, incluindo racismo e anti-semitismo”.

Além da Liga Anti-Difamação, o Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change – iniciado por George Floyd irmão de Philonis — também se beneficiarão.

Não está claro quanto irá para as instituições de caridade, mas, conforme informamos, há cerca de US$ 1,3 bilhão em produtos Yeezy que sobraram depois que a empresa Puxou o plugue é Kanye em outubro.

Você deve se lembrar, a Adidas parecia lenta no empate quando se tratava de Ye – deixando-o cair em suas tiradas anti-semitas, incluindo seu post inesquecível – “death con 3 on JEWISH PEOPLE”.

Independentemente disso, parece que a Adidas está tentando trazer esses lucros de volta e acertar as coisas com as comunidades.