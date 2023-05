Vacina oral contra poliomielite é suspensa por 20 dias, informa o Ministério da Saúde

Secom PMP

O Ministério da Saúde informa aos estados e municípios que a distribuição da vacina oral contra poliomielite, popularmente conhecida como gotinha, está suspensa por aproximadamente 20 dias.

O Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis e a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do governo federal informam que as 26 milhões de doses de vacina oral adquiridas para atender a rotina de vacinação das crianças estão sob análise de controle de qualidade.

Por este motivo, não há vacina oral contra pólio nas unidades de saúde do município de Penedo e, enquanto a análise do Ministério da Saúde não for concluída, será realizada busca ativa das crianças que por algum motivo ainda não completaram o esquema vacinal primário com a vacina inativada poliomielite (VIP), aplicada com uso de seringa.

A vacina contra a poliomielite protege as crianças contra a doença também conhecida como paralisia infantil e protege contra três tipos diferentes do vírus que provoca comprometimento do sistema nervoso, levando à paralisia de membros e alterações nos movimentos e, em alguns casos, pode até ser fatal.

A vacina tipo VIP (aplicada com seringa) é aplicada aos 2 e 4 meses de idade da criança, e uma dose da VOP (oral) é administrada aos 6 meses, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. O esquema vacinal é concluído com doses de reforço da gotinha aos 15 meses e aos 4 anos de idade.