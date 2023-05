‘Vanderpump Rules’ Ariana Madix trabalha aumentando o drive-thru de Cane antes da reunião

Ariana Madix tem servido bastante vingança ultimamente… e agora ela está servindo frango e batatas fritas graças a um show com o Raising Cane’s!!!

A estrela de “Vanderpump Rules” estava toda vestida com o traje de trabalho de Cane na quarta-feira durante seu turno de uma hora. Ela estava super animada enquanto cumprimentava os clientes da janela do drive-thru e distribuía frango empanado, batata frita, salada, torrada e, claro, o molho especial da empresa.

Os clientes pareciam igualmente empolgados em receber a comida da estrela do reality … tirando fotos e vídeos, até mesmo oferecendo suas palavras de encorajamento.

Como você sabe, Ariana se tornou a favorita dos fãs desde seu rompimento explosivo com por Tom Sandoval. Lembre-se, ei explodiu seu relacionamento de 10 anos por trair é ela com sua co-estrela Raquel Leviss … e mais e mais detalhes foram divulgados sobre como as coisas ficaram desagradáveis.