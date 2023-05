Warner Bros. O CEO David Zaslav vaiou na formatura da Universidade de Boston por causa da greve dos roteiristas

Warner Bros. Chefe do Discovery David Zaslav teve muita dificuldade em expressar suas palavras na cerimônia de formatura da Universidade de Boston… porque a multidão o estava importunando com uma enxurrada de ‘vaias’ – por causa da greve dos roteiristas em andamento.

Zaslav foi o orador de formatura no domingo para a turma de BU de 2023, mas no mar de bonés e becas, muitos graduados falaram com ele enquanto ele tentava inspirar … falando sobre como lidar com pessoas difíceis.