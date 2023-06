Saiba o que é mais importante para efetivar a se candidatar!

A Localfrio, empresa com quase 70 anos de história, que tornou-se um dos principais operadores logísticos do Brasil, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas em aberto:

Analista de Projetos & CRM – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Transporte – Efetivo;

Assistente de Transporte – Guarujá – SP – Efetivo;

Auxiliar de Logística I – Ipojuca – PE – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Itajaí – SC – Efetivo;

Líder Operacional CLIA – Itajaí – SC – Efetivo: Realizar a conferência diária das condições dos equipamentos e máquinas de uso das equipes, para ajudar na prevenção de riscos aos funcionários;

Operador (a) de Empilhadeira de Pequeno Porte – Guarujá – SP – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho JR – Itajaí – SC – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho JR – Lages – SC – Efetivo.

Mais sobre a Localfrio

Sobre a Localfrio, é válido frisar que a companhia é pioneira em armazenagem refrigerada e alfandegada, crescendo e conquistando o mercado de forma sustentável, ampliando a atuação no desenvolvimento de projetos logísticos que integram a cadeia de logística do comércio exterior e supply chain, atendendo os mais diversos segmentos.

Atualmente, são mais de mil colaboradores trabalhando e criando soluções inovadoras e criativas para agregar valor às operações dos seus clientes, investindo em inovação, tecnologia e capital humano de forma contínua.

Por fim, suas seis unidades operacionais estão estrategicamente localizadas juntas aos principais portos brasileiros permitindo a construção de soluções ponta a ponta.

Como se inscrever?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



