A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) realiza na tarde deste domingo, dia 4 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. Essa edição é a primeira realizada após a decisão da UTFPR de retomar o vestibular tradicional para a seleção de novos alunos para o curso de graduação.

A UTFPR aplicará as provas para 6.855 candidatos no período das 14h às 18h (horário oficial de Brasília). A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será as 12h30, com fechamento marcado para 13h30. A duração da aplicação será de cinco horas.

A aplicação das provas ocorrerá, simultaneamente, nas 13 cidades do Paraná com campus da Universidade. Desse modo, haverá locais de prova em Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Orientações da UTFPR

A universidade recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada de estudantes após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, o candidato deve levar um documento oficial de identificação com foto, comprovante de ensalamento, e caneta esferográfica em material transparente e em tinta preta. A UTFPR permitirá garrafas de água em frasco transparente e sem rótulo e alimentos em embalagem transparente.

Durante a aplicação do exame, não será permitido o uso de relógios, telefones celulares, fones e armas. Além disso, a universidade proíbe o uso de bonés, gorros, chapéus, óculos de sol ou acessórios que cubram as orelhas.

Os candidatos deverão ingressar na sala de aplicação com no mínimo 20 (vinte) minutos de antecedência ao horário de início da prova para ouvir a leitura das instruções.

Composição da prova



Conforme indicado no edital, a universidade vai aplicar uma avaliação composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, a prova abarcará conteúdos de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol ou Inglês), Filosofia e Sociologia.

Além disso, os candidatos responderão a uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Essa avaliação será composta da elaboração de 1 (um) texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual. A redação deverá ter de 15 a 20 linhas e deverá demonstrar o domínio da norma-padrão do português.

Oferta de vagas

Ao todo, a UTFPR está ofertando 3.006 mil vagas para 107 cursos de graduação de diversas áreas. O ingresso dos aprovados no Vestibular 2023/2 será no 2º semestre letivo deste ano.

O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os treze campi da instituição: Apucarana, Mourão, Procópio, Curitiba, Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, dentro das vagas reservadas, há percentual de vagas para negros, pardos e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD). Os aprovados dentro do sistema de cotas deverão comprovar os critérios para realizar as matrículas.

Gabarito e resultado

De acordo com o cronograma, a universidade vai liberar o gabarito preliminar das questões objetivas no dia 7 de junho. Caberá a interposição de recursos.

A UTFPR deve liberar o resultado preliminar no dia 19 de junho de 2023, cabendo a interposição de recursos até o dia 21 seguinte. Após a análise dos recursos, a UTFPR divulgará o resultado final do Vestibular 2023/2 no dia 17 de julho de 2023.

Na mesma data a universidade publicará a lista de aprovados em 1ª chamada, as orientações e prazos para o registro acadêmico dos convocados.

Acesse o site da UTFPR para mais informações.

