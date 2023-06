Chris Simms: Aaron Rodgers é conservador demais para o talento que tem

Chris Simms‘ A classificação anual dos 40 melhores zagueiros é sempre muito aguardada durante a pré-temporada. Este ano, Jatos de Nova York os fãs têm um motivo para se alegrar, pois seu time finalmente tem um zagueiro altamente classificado na forma de Aaron Rodgers.

No entanto, alguns fãs de Rodgers pode não estar satisfeito com sua queda da quinta posição para a oitava posição na lista de Simms.

O declínio de Rodgers no ranking pode ser atribuído à sua temporada abaixo do esperado com o Green Bay Packers. Os Packers têm lutado ofensivamente nos últimos anos, sem fazer melhorias significativas para resolver os problemas.

Quando eles perderam os playoffs com uma derrota para o Detroit Lions no último dia da temporada regular, ficou evidente que o tempo de Rodgers em Green Bay estava chegando ao fim. Alguns meses depois, ele se juntou aos Jets.

Em uma conversa com o colega analista Mike Florio, Chris Simms explicou recentemente por que Aaron Rodgers caiu da quinta posição para a oitava este ano.

“Muito conservador para o talento que ele tem”, disse Simms.

“Ninguém entre os 10 primeiros deixou mais jardas e jogadas em campo do que Aaron Rodger. Ele ainda tem um braço incrível.

“Ele é um arremessador especial, não há dúvidas sobre isso. Ele provavelmente tem o lançamento mais rápido do futebol,

“Eu acho. Certamente está nessa conversa. Mas ele teve o pior ano de sua carreira. Quero dizer, não há dúvida, eu acho, em negar isso. E é aí que eu quero mais dele. Ele ainda tem um braço de elite e ele não está tirando vantagem disso.

“Acho que o jogo mudou. Onde não se trata, você sabe, de lançar 72 por cento e nunca mais virar a bola.

“Você tem que ser agressivo. Você tem que fazer algumas jogadas, você tem que arriscar. É assim que você ganha jogos na NFL. E para mim, ele é um pouco menos ruim nesse departamento. Em comparação com quando ele tinha quatro anos ou cinco anos atrás, com certeza.”