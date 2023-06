Coleta noturna de lixo em Penedo prioriza pontos comerciais e garante uma cidade mais limpa

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo está empenhada em oferecer um serviço eficiente de coleta de lixo por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), mantendo a cidade limpa e assegurando mais qualidade de vida aos moradores.

O trabalho da SEMSP – pasta responsável por avanços inegáveis nos serviços que não tinham o compromisso da administração municipal em gestões anteriores ao governo Ronaldo Lopes/João Lucas – é feito de forma regular nos bairros e povoados do município.

O compromisso com o povo de Penedo também preserva o meio ambiente e atende às demandas da população, inclusive dos estabelecimentos comerciais da cidade com a implementação da coleta noturna do lixo.

Os pontos de recolhimento foram estrategicamente definidos pela Prefeitura de Penedo, garantindo a destinação correta dos resíduos até a área de transbordo e desta para o aterro sanitário localizado no município de Craíbas, localizado na região Agreste.

Para que a estratégia tenha melhores resultados, a Secretaria de Serviços Públicos reforça a importância da adesão dos estabelecimentos comerciais à coleta de lixo noturna, depositando corretamente os resíduos nos pontos designados.

Rota

A rota da coleta noturna de lixo percorre os seguintes locais: Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Rodovia Mário Freire Leahy, Avenida Cândido Toledo, Avenida Wanderley, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Floriano Peixoto e Avenida Beira Rio.

Pontos de Coleta:

Os pontos de coleta de lixo noturnos são exclusivamente destinados aos estabelecimentos comerciais e acontece nos seguintes locais:

Praça do Madre Espírito Santo, Praça Santa Cândida (ao lado da Lanchonete do Cone), Pizzaria La Pizza, Espetinho do Carlos Bruno, Praça do Oiteiro, Churrascaria Garagem do Petisco, Trevo da Toca do Índio até o posto Grande Rio 2, Praça de Santa Luzia completa (Fire Burguer / Sopa da Rita), Espeto da Quitéria, Praça São Judas Tadeu, Praça do Clementino, Praça do Tiro de Guerra, Praça Barão de Penedo e Rua Dâmaso do Monte, Praça 12 de Abril, Restaurante Oratório, Bar do Waguinho, Bar do Menezes, Vila Dão Pêdu, Rua João Pessoa, Hotel São Francisco, Hortifruti Boa Ventura, Pizzaria D’Napoli e Lanchonete Oushe.