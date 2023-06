E Morant ignorou conselhos de Lil Wayne After Gun Video, alegações de Skip Bayless

E Morant dado Lil Wayne o ombro frio quando o rapper tentou dar uma mãozinha após sua recente controvérsia sobre armas … assim diz Skip Bayless que afirma ter recebido as informações do próprio chefão da Young Money.

O apresentador do FS1 compartilhou o lado aparente da história de Wayne no “O Show de Skip Bayless” podcast esta semana … dizendo que as experiências pessoais do MC “Kant Nobody” influenciaram sua decisão de entrar em contato com o guarda All-Star.