GRANDE CONCURSO DO TRIBUNAL anuncia oportunidades e salário inicial de R$ 22.460,20

Mais um grande concurso do tribunal no radar e com promessa de edital em 2023. Os salários são atrativos, já que os aprovados receberão acima de R$ 22 mil.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) avançou mais uma fase e não deve demorar de sair. A comissão foi formada e anunciada no dia 13 de junho.

Com isso, o grupo vai se reunir para cuidar do andamento da seleção e escolher a banca responsável. Por sua vez, a empresa vai receber as inscriçoes e viabilizar as etapas do certame.

O novo edital deste concurso do tribunal vai ofertar vagas para Auditor de Controle Externo, cargo de nível superior com várias áreas e salário inicial de R$ 22.460,20, além de benefícios.

Vagas concurso do tribunal

A expectativa é de que o edital oferte ao todo 84 vagas, já que este é o quantitativo de cargos vagos. O certame será para para a carreira de auditor de controle externo com formação de nível superior nas áreas administrativa, contábil, econômica, de engenharia, jurídica e de tecnologia da informação (TI).

Apesar da esperança, tudo indica que, inicialmente, serão 6 vagas imediatas, mais a formação de cadastro reserva. Será uma oportunidade para cada cargo.

Entretanto, existe possibilidade de ocorrer convocação de mais candidatos aprovados para suprir a vacância do TCE-PR que hoje é de 84 cargos vagos.

Inclusive, o órgão destacou que há esta oportunidade por meio do concurso do tribunal , desde que as convocações respeitem as necessidades do TCE-PR, além da disponibilidade orçamentária/financeira.

Quando foi o último concurso do tribunal?



O último edital deste concurso do tribunal aconteceu em 2016 e teve a oferta de 12 vagas para Analista de Controle Externo. Além de oportunidades imediatas, o certame ofertou cadastro reserva.

Na época, os salários iniciais eram de R$ 16.326,43. O Cebraspe foi a banca escolhida para comandar o certame nas seguintes especialidades:

Administração (1), Arquitetura (1), Atuarial (1), Comunicação Social (1), Contábil (3), Engenharia Civil (Cr), Engenharia Elétrica (1), Tecnologia da Informação (3), e Jurídica (1).

Outros concursos tribunais previstos

O concurso TJ GO ( Tribunal de Justiça de Goiás) avançou mais uma etapa rumo ao edital. Além de escolher a banca, as fases do certame foram divulgadas.

A FGV foi a banca escolhida para comandar a seleção. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Fases concurso TJ GO

A banca anunciou que o concurso vai acontecer mediante estas fases:

provas objetivas, provas escritas; sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos

É importante pontuar que a banca não será responsável por todas as fases, isto é, a FGV ficará à frente das provas objetivas e escritas.

Já a terceira fase será realizada em colaboração com as equipes da banca e do tribunal, assim como a comissão examinadora do TJ GO encarregada de aplicar as provas da quarta fase, de caráter oral. Contudo, a prova de títulos também será de responsabilidade da banca.

O desembargador Carlos França, presidente do órgão, defendeu esta ação será uma forma de acelerar o andamento do concurso e pontuou:

“Pela experiência que tivemos no 57º concurso para provimento de cargo de juiz substituto, embora realizado com todo êxito e competência pela Comissão de Seleção e Treinamento e Comissão Examinadora, percebemos que a concentração dos atos de organização e realização do certame naquelas Comissões acabava sobrecarregando e sacrificando seus componentes, os quais já atuam em diversas atividades jurisdicionais do Tribunal. Além disso, o modelo demandava a atuação administrativa do TJGO em uma série de contratações derivadas”

Remuneração concurso TJ GO

O salário inicial é de R$28.884,25. Como requisito, os interessados precisam ter bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de prática jurídica, além de idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais.

O certame foi anunciado no início do ano e deixou claro que tanto o edital para magistrado quanto para servidores deverão ser liberados ainda este ano.

O último edital aconteceu em 2021 e ofertou 52 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A FCC foi a banca responsável