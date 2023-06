inscrições prorrogadas para diversos cargos; confira!

O concurso IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) anuncia que as inscrições que chegariam ao fim no dia 29 de junho foram prorrogadas até 10 de julho.

Ao todo sã0 11 vagas para servidores técnico-administrativos. Os interessados deverão se inscrever pela página www.ifmg.edu.br, selecionando o edital 39/2023. As taxas variam a depender da escolaridade, sendo:

R$ 100 (ensino médio);

R$ 140 (nível superior).

Vagas concurso IFMG

Os técnicos-administrativos para nível médio são:

técnico de laboratório/eletroeletrônica (1 posto), técnico de tecnologia da informação (3), técnico em contabilidade (4) e técnico em enfermagem (1).

Já para nível superior do concurso IFMG são:

para as carreiras de analista de tecnologia da informação — área infraestrutura e redes (1) e bibliotecário documentalista (1).

Os salários dependem do nível de escolaridade e os valores são de R$ 3.325,18 a R$ 5.214,9. Além de auxílio alimentação de R$ 658, os demais benefícios são:

auxílio-transporte;

auxílio pré-escolar;

assistência à saúde suplementar;

incentivo à qualificação



A carga horária é de 40 horas semanais e as vagas serão direcionadas às seguintes cidades: Congonhas, Bambuí, Ibirité, Ribeirão das Neves, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves e São João Evangelista.

Como serão as provas do concurso IFMG ?

A fase objetiva do concurso IFMG ia acontecer no dia 20 de agosto, agora vai ser no dia 27 de agosto. Ao todo serão 40 questões divididas entre estas disciplinas:

língua portuguesa;

legislação;

informática;

conhecimentos específicos.

O exame prático do cargo de técnico de laboratório/eletroeletrônica neste concurso IFMG vai acontecer entre os dias 13 e 15 de setembro. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Demais concursos IF

Além do concurso IFMG , o concurso IFSP ( Instituto Federal de São Paulo) anuncia vagas para nível médio e superior. O edital oferta um total de 14 vagas para diferentes níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever no portal do próprio IFSP entre os dias 6/7 a 9/8. A taxa de inscrição varia a depender do nível de escolaridade, sendo de:

Cargos de Nível C – R$90,00;

Cargos de Nível D – R$110,00; e

Cargos de Nível E – R$130,00.

Vagas concurso IFSP

Ao todo sao 14 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio (nível C) Assistente de Alunos: 5 vagas;

Nivel técnico (nível D) Técnico de Laboratório/Edificações: 2 vagas Técnico de Laboratório/Informática: 2 vagas Técnico de Laboratório/Mecânica: 1 vaga; Técnico de Laboratório/Mecatrônica: 1 vaga; e Técnico de Laboratório/Produção de Áudio e Vídeo: 1 vaga.

Nível superior (nível E) Engenheiro Civil: 2 vagas.



Os salários pagos serão estes:

Assistente de Alunos: R$ 2.120,13;

Cargos de Técnico: R$ 2.667,19; e

Engenheiro Civil: R$ 4.556,92.

Requisitos concurso IFSP

Para se inscrever no concurso IFSP é preciso seguir estes requisitos:

Assistente de Alunos

Técnico de Laboratório/Edificações Ensino Médio Profissionalizante em Técnico em Edificações ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Edificações

Técnico de Laboratório/Informática Ensino Médio Profissionalizante em Técnico em Informática ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Informática

Técnico de Laboratório/Mecânica Ensino Médio Profissionalizante em Técnico em Mecânica ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Mecânica.

Técnico de Laboratório/Mecatrônica Ensino Médio Profissionalizante em Técnico em Mecatrônica ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Mecatrônica

Técnico de Laboratório/Produção de Áudio e Vídeo Ensino Médio Profissionalizante em Técnico em Produção de Áudio e Vídeo ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo

Engenheiro Civil Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em Engenharia Civil e registro no conselho competente.



Quando serão as provas do concurso IFSP ?

A fase objetiva do concurso IFSP será aplicada dia 08 de outubro com duração máxima de 04 horas. Ao todo serão 5o questões entre conhecimentos básicos e específicos. De acordo com o edital, será reprovado aquele que:

a) Obtiver nota inferior a 50% da prova objetiva de Conhecimentos Básicos (N1);

b) Obtiver nota inferior a 50% da prova objetiva de Conhecimentos Específicos (N2)

Outros concursos IF

Além do concurso IFMG , o concurso IF Goiano ( Instituto Federal Goiano) teve o edital republicado. A decisão de anulação aconteceu em virtude do surgimento de novas vagas para preenchimento após a publicação do presente edital.

As vagas são de níveis médio-técnico e superior de escolaridade, em diversas áreas e especialidades, com salários iniciais de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

Os interessados poderão se inscrever por meio do do site da banca organizadora, UFG. Até o momento, as vagas não foram divulgadas. A taxa de inscrição será de:

Nível médio: R$ 120,00

Nível superior: R$ 140,00

