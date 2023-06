Irmão de Stefon Diggs, Darez, orquestra ataque a homem no elevador, mostra vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ex-jogador XFL Darez Diggs — o irmão das estrelas da NFL Stefon dar Trevon Diggs — ajudou a orquestrar o ataque brutal de um homem em um elevador no início desta semana … novo vídeo, obtido por Esportes TMZmostra.

O incidente aconteceu em 29 de maio em um prédio de apartamentos no centro de Los Angeles… e na filmagem, você pode ver que a briga começa no saguão de um elevador.

O clipe mostra depois que um dos elevadores para … um homem sai, troca palavras com Darez – e então volta para dentro do elevador rapidamente.

O homem então pode ser visto tentando freneticamente fechar as portas do elevador … mas antes que fechem, Darez – que também atende por Mar’sean Diggs – os impede com a mão.

Darez então entra no elevador e troca mais palavras com o homem … antes que dois dos aparentes conhecidos de Darez corram com os punhos voando.

A filmagem mostra os homens espancando o cara no chão, arrancando suas joias no processo. A certa altura, você pode ver um dos homens chutar o cara no rosto – antes de arrastá-lo para o saguão.

Todos os homens ficam conversando mais … antes de parecerem arrancar outra corrente do pescoço do cara.

Darez então parece deixar todos no saguão em um elevador diferente.

O LAPD diz Esportes TMZ … eles foram chamados ao local, mas os suspeitos já haviam fugido quando os policiais chegaram.

Os policiais nos dizem que um relatório de roubo foi feito – dizendo que o reclamante disse a eles que três homens roubaram uma bolsa laranja contendo diamantes e outras joias durante o incidente.

Até agora, nenhuma prisão foi feita… mas a polícia diz que uma investigação continua em andamento.

Darez jogou futebol americano universitário no Morgan State antes de se transferir para a Universidade do Alabama em Birmingham. Ele passou a jogar como segurança por uma temporada para o Los Angeles Wildcats da XFL em 2020. Ele agora trabalha na indústria da moda – administrando sua própria marca de estilo de vida chamada Blue Boii.