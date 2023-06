O presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, compartilhou um áudio em grupos de Whatsapp, esclarecendo a atual situação do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão de 2023.

Após uma reunião com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) e dirigentes de todos os clubes da segunda divisão, ficou decidido que o campeonato seria temporariamente suspenso. Esta decisão decorre de alegações feitas por vários clubes, como o CEO, Jaciobá e Dimensão Saúde, afirmando que seus estádios não apresentavam condições adequadas para a realização de jogos.

Em contraste com esta situação, o Estádio Alfredo Leahy, casa do Penedense, está em perfeitas condições. Esta conquista é fruto de uma parceria bem-sucedida entre a diretoria do clube e a Prefeitura de Penedo. O prefeito Ronaldo Lopes valorizou esse patrimônio de todos os torcedores, conduzindo reformas significativas que garantiram a aptidão do estádio para a realização dos jogos.

No entanto, apesar da suspensão, Aerton Reis destacou que o Penedense foi o único clube a votar contra essa decisão. “Esse presidente aqui foi o único que votou contra a suspensão. Nós votamos contra o campeonato ser suspenso, mas infelizmente a grande maioria, 8 times, decidiu pela suspensão“, lamenta o presidente do clube mais antigo de Alagoas.

A partida de domingo contra o CRB no Estádio Alfredo Leahy, às 15h, está confirmada. “O que eu pude conseguir fazer junto à Federação foi manter o jogo de domingo. CRB virá jogar em Penedo, então Penedense x CRB, domingo agora às 15 horas, está mantido esse jogo.”

Aerton Reis agradeceu o apoio dos torcedores e expressou a esperança de que a renda dos jogos ajude a mitigar o impacto financeiro no clube devido à suspensão temporária do campeonato.

O jogo entre Penedense e CRB será transmitido pela TV Faf, TV Universitária e terá cobertura adicional nas redes sociais, além das rádios locais da cidade de Penedo.

Resumo dos votos na reunião da FAF: