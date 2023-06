Juno Temple, estrela de ‘Ted Lasso’, está fora da quarta temporada, mas não em spin-offs solo

É tudo ou nada para Templo de Juno quando se trata de mais temporadas futuras de seu programa de TV de sucesso com Jason Sudeikis … e nós queremos dizer isso, porque ela está meio que xingando spin-offs.

Recebemos a estrela de “Ted Lasso” no LAX terça-feira e, claro … tivemos que perguntar a ela sobre a possibilidade de sua amada série da Apple TV ter outra aparência após o recente final da temporada / série que parecia amarrar as coisas para sempre.

Jason sugeriu que ele acabou, por enquanto, com Ted e companhia. — mas tem havido MUITO clamor por mais … incluindo do melhor cão da Apple, Tim cook, que supostamente expressou seu desejo de ver a 4ª temporada se concretizar. Com isso em mente, a opinião de Juno aqui é interessante.