Max Verstappen domina no Canadá e garante a 100ª vitória da Red Bull na Fórmula 1

Max Verstappen garantiu uma vitória dominante no Grande Prêmio do Canadá, conquistando sua sexta vitória da temporada e marcando o 100º triunfo da Red Bull na Fórmula 1.

Partindo da pole position, Verstappen manteve a liderança ao longo de todas as 70 voltas no Circuito Gilles Villeneuve, garantindo a quarta vitória consecutiva sem encontrar desafios significativos.

“Estou muito feliz agora”, disse o holandês após a corrida.

“Não foi uma corrida direta porque os pneus não estavam entrando na janela. Estava muito frio hoje em comparação com sexta-feira. Estávamos escorregando bastante. Mas fizemos funcionar. E para vencer novamente, o 100º Grande Prêmio para a equipe, é incrível.

“Nunca esperei obter este tipo de números. É um grande dia novamente. Esperava mais ou menos o que tivemos hoje [he’s talking about the challenge from the other teams].

“Só tínhamos de manter a aderência dos pneus que estava a desaparecer rapidamente. No geral ganhámos e isso foi o mais importante.”

Enquanto isso, Fernando Alonso exibiu suas habilidades compensando uma largada lenta e executando uma manobra ousada para ultrapassar Lewis hamiltongarantindo o segundo lugar.

“Esperávamos desafiar um pouco mais a Red Bull”, Alonso observado.

“Perdemos uma posição na largada, então tivemos que lutar com Lewis e o Mercedes. Não tive uma volta onde pudesse relaxar. Foi uma batalha adorável. Foi difícil. Foi uma corrida muito exigente.”

O inglês terminou no terceiro lugar, completando um pódio com os três primeiros pilotos a manterem as suas posições iniciais.

Quanto às Ferraris, Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiu salvar o quarto e quinto lugares, respectivamente. Sérgio Perezno entanto, só conseguiu terminar em sexto lugar.