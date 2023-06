Penedo FM transmite a estreia do Sport Club Penedense no Campeonato Alagoano da Segunda Divisão

A emoção do futebol alagoano está prestes a começar! A Penedo FM, na frequência 97.3Mhz ou através do site oficial penedofm.com.br, anuncia com orgulho a transmissão da primeira partida do Sport Club Penedense na disputa pelo Campeonato Alagoano da Segunda Divisão. O jogo, agendado para às 15h desta quarta-feira, 21 de maio, será um confronto emocionante entre Penedense e Guarani.

A emoção do jogo será transmitida com a narração vibrante de Vulcão, cuja voz inconfundível já é parte integrante da experiência do futebol local. Comentários agudos e análises perspicazes ficarão a cargo de Jorge Pacheco, que trará aos ouvintes a profundidade e a perspectiva necessárias para entender as nuances do jogo. A condução do programa ficará por conta do carismático apresentador Antônio Farias, que garantirá a interação com a torcida e proporcionará uma experiência completa aos amantes do futebol.

O Sport Club Penedense inicia sua caminhada na competição com o objetivo claro de alcançar a primeira divisão. Esta partida inaugural é apenas a primeira de uma dura batalha onde apenas um time, o campeão, subirá de divisão. Mas o alvirrubro de Penedo tem demonstrado nos treinos e na sua preparação a força e a determinação necessárias para superar este desafio.

A preparação do time tem sido intensa, com treinamentos focados e uma estratégia bem definida. A equipe está confiante e determinada a dar o seu melhor em campo. O treinador tem enfatizado a importância da união do grupo e do compromisso com os objetivos do clube. O Penedense entra em campo com a coragem e a determinação que caracterizam o espírito da equipe.

A torcida tem um papel crucial neste percurso. Seu apoio, sua energia e sua paixão são a força motriz que impulsiona o time. Os ingressos podem ser comprados no local pelos torcedores do Sport Club Penedense a comparecerem ao Estádio Dr. Alfredo Leahy por R$20. Este é o momento de unir forças, de mostrar a força da torcida alvirrubra e de empurrar o Penedense rumo à primeira divisão.