Uma fala do prefeito Marcelo Beltrão (PP), durante entrevista ao Portal É Assim, repercutiu negativamente entre comerciantes e empresários de Coruripe que reclamam a falta de aquecimento no comércio local após o gestor não realizar festejos juninos e ter afirmado que é contra a contratação de artistas famosos, com altos cachês, segundo o prefeito, que em nada beneficiam as comunidades. A fala de Marcelo ainda pode ser entendida como contrária ao fomento da economia com a realização de grandes eventos.

A afirmação do prefeito de Coruripe ao jornalista Marcelo Firmino (É Assim), foi considerada por muitos coruripenses como infeliz. “Não contratei artistas famosos, com os cachês exorbitantes que são cobrados, pois sou contra aos gastos do dinheiro público, apenas para dizer que fiz uma festa”, afirmou Marcelo Beltrão.

Em épocas passadas o município de Coruripe já chegou a realizar um dos melhores festejos juninos de Alagoas, atraindo turistas de várias partes do país para aproveitar o sol das belas praias da região no período diurno e a noite viver momentos de muita alegria com a realização dos shows realizados antes no Clube do Povo e posteriormente em espaço ainda maior para comportar o público.

De acordo ainda com o Blog do jornalista Kléverson Levy, a assessoria da Prefeitura de Coruripe informou que o prefeito Marcelo Beltrão tem se sensibilizado com todas demandas que estão sendo cobradas pelos comerciantes locais. De acordo com a Secom, o gestor deverá reunir – em breve os empresários da cidade, desde o pequeno, ao médio e grande, com o intuito de encontrar soluções para atender a todos os setores.