Probabilidades finais da Liga dos Campeões: Quem está previsto para vencer a edição de 2023?

Cidade de Manchester e Pep Guardiola tem uma oportunidade de ouro para reivindicar o troféu da Liga dos Campeões em sua próxima partida contra Inter no sábado.

Guardiolaque esteve à frente de Cidade de Manchester por sete anos, ainda não garantiu este título importante desde sua gestão vitoriosa com Barcelona em 2011.

Já tendo vencido adversários formidáveis ​​como Bayern de Munique e Real Madrid nas rodadas anteriores, Cidade deve enfrentar um desafio comparativamente mais fácil contra Interque derrotou rivais da Série A Napoli e AC Milão para chegar a esta fase. Como azarões claros, Inter de Milão espera-se que forneçam menos resistência.

Enquanto Cidade espera garantir uma vitória confortável e conquistar seu primeiro triunfo na Liga dos Campeões, seria imprudente descartar completamente a ameaça representada por Inter.

Os Nerazzurri venceram em 11 dos últimos 12 jogos em todas as competições e devem entrar no jogo com confiança, visando ao menos encontrar o fundo das redes contra um Cidade time que não conseguiu manter um placar limpo nas últimas três partidas, incluindo as últimas três partidas europeias fora do Etihad Stadium.

Inter possui uma ameaça ofensiva com os gostos de lautaro martinez e ex-atacante do City Edin Dzeko. No entanto, é lateral-esquerdo Frederico Dimarco que tem sido fundamental para fornecer assistências aos atacantes.

Dimarco contribuiu com cinco assistências na Liga dos Campeões nesta temporada, perdendo apenas para Kevin De Bruynesão sete. Além disso, ele acumulou mais cinco assistências na Série A, incluindo duas em suas cinco partidas anteriores.

De acordo com as probabilidades mais recentes do Caesars Sportsbook, Cidade de Manchester estão listados como favoritos em -220, o que significa que seria necessário arriscar $ 220 para ganhar $ 100. Por outro lado, o Inter é considerado o azarão com chances de +600, o que significa que uma aposta de $ 100 pode resultar em um pagamento de $ 600. A possibilidade de empate é avaliada em +330.