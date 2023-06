Ts Vegas Golden Knights conquistou seu primeiro título na história da NHL, o time levou a cidade à loucura e as profissionais do sexo ofereceram a eles um presente muito peculiar.

Após as celebrações dos Cavaleiros de Ouro, Alice Pequenauma prostituta licenciada, quer trazer de volta um pouco da alegria que o time fez com que seus fãs sentissem e ofereceu a eles uma orgia para comemorar.

“Nós aqui em Sin City amamos os Cavaleiros de Ouro mais do que a própria vida. Não consigo expressar em palavras a alegria que sinto agora que o time ganhou sua primeira Stanley Cup, então Vou expressar isso por meio de minhas ações”, disse Little ao TMZ.

“Dezenas de senhoras, inclusive eu, estão prontas e esperando no Chicken Ranch para presentear os Knights com todo e qualquer prazer carnal, e não haverá absolutamente nenhuma penalidade por má conduta, festa de sexo mais extravagante e orgiástica”, Pouco diz.

Ninguém na equipe respondeu à ousada oferta das profissionais do sexo de Sin City.

Grande celebração em Las Vegas pelo título dos Cavaleiros de Ouro

Numa cidade que sabe fazer festa, a celebração do primeiro campeonato profissional de qualquer modalidade foi o motivo ideal para dar um novo espectáculo durante a festa com os campeões da Copa Stanley 2023os Cavaleiros de Ouro de Las Vegas.

Aproximadamente 200.000 pessoas participaram do desfile no Las Vegas Boulevard e lotaram o Toshiba Plaza, adjacente à T-Mobile Arena, onde os Golden Knights encerraram um ano de sucesso com uma festa impressionante na tarde e noite de sábado, 17 de junho.

Vegas ganhou o campeonato em apenas seu sexto NHL temporada após vencer o Florida Panthers em cinco jogos, feito confirmado na última terça-feira com uma goleada por 9 a 3 em sua casa, conhecida como “Fortaleza”, para consagrar as palavras do dono do time, Bill Foley, que já havia prometido o título em seis anos.