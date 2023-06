Assessoria SIPE

Os investimentos da Prefeitura de Penedo que geram melhor qualidade de vida para a população, por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) não param, nem mesmo no período chuvoso, e seguem a todo vapor no município.

Lançado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, o Programa Penedo Mais Iluminada chega ao Loteamento Ouro Verde, situado na parte alta da cidade, mais uma localidade beneficiada com luminárias em LED.

O trabalho da SIPE gera mais eficiência energética, reforça a segurança e o bem estar das famílias penedenses, agora também para os moradores das ruas A, B, C e D do Loteamento Ouro Verde.

O Programa Penedo Mais Iluminada substituiu 47 lâmpadas da rede de iluminação pública do Ouro Verde, trocando lâmpadas de vapor de sódio e metálica por luminárias em LED de 100 watts, com braços de três metros de comprimento.

No mesmo loteamento, a administração que tem compromisso com o povo também aplica recursos próprios na obra de drenagem estendida para o bairro Santa Isabel, mais conhecido como Cacimbinhas, e Loteamento Santo Antônio, popular Litoral, onde o Programa Penedo Mais Iluminada inicia as melhorias.

Os investimentos em iluminação pública realizados pela SIPE são oriundos do tributo cobrado na conta de energia elétrica de cada unidade consumidora, conhecido como CIP (Contribuição de Iluminação Pública).