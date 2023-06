A palavra dropshipping está se tornando cada vez mais comum neste ano de 2023, e se torna uma maneira de comercializar online, de maneira a obter lucro. Mas, o que é o dropshipping? Como funciona? Quais são as vantagens de abrir um dropshipping? Pois, estes são os assuntos que hoje, pretendemos informar com este artigo.

O que de fato é o dropshipping?

No modelo de negócio dropshipping, você trabalha com vários fornecedores para vender seus produtos em seu site. Desta forma, não tem que manter estoque físico de produtos ou assumir a responsabilidade de remessa para os clientes ao iniciar um negócio.

O dropshipping também dá a liberdade de definir seus próprios preços para os produtos que você vende. Aqui, a diferença entre o seu preço de venda e o custo de fabricação é onde estará o lucro.

No entanto, você será responsável por desenvolver campanhas de marketing e responder a reclamações de clientes. Além do mais, você terá que para encaminhar a solicitação de um cliente junto com o pagamento ao fornecedor sempre que receber um.

Quando um cliente faz um pedido por meio de uma loja virtual, o fornecedor dessa loja atenderá a compra. Com a estratégia de negócios, você pode construir uma loja online de sucesso usando o modelo de dropshipping.

Quais são as vantagens e desvantagens de abrir um dropshipping?

Entre as principais vantagens de se ter um dropshipping estão:

Poder abrir sua própria marca



Você também pode gostar:

Você pode tirar seu próprio negócio do chão e estabelecer sua marca com relativa facilidade abrindo uma loja dropshipping. Assim, o dono da loja, terá voz total sobre preços e decisões de negócios, o que tem potencial para trazer benefícios de longo prazo para sua loja online.

Além disso, é possível melhorar a fidelidade do cliente e o reconhecimento da marca, por exemplo, desenvolvendo uma forte identidade visual para seus produtos.

Maior margem de lucro

É possível obter margens de lucro mais altas ao definir os preços dos produtos independentemente da concorrência. Você pode ganhar mais dinheiro com dropshipping do que com marketing de afiliados, mesmo depois de contabilizar as despesas de marketing.

No entanto, lembre-se de manter os preços dos produtos justos e competitivos ao aumentar os preços. Além disso, você terá a liberdade de comercializar seus produtos da maneira que achar melhor.

Para aumentar as vendas, você pode implementar um programa de marketing de afiliados em sua loja dropshipping.

Sistema de Pagamento Instantâneo

Com um modelo de dropshipping, você pode receber o pagamento assim que um cliente fizer uma compra em sua loja online. Desta forma, você pode sacar seu dinheiro sempre que quiser.

Isso melhora seu fluxo de caixa, dando a você mais liberdade para administrar sua loja e expandir seus negócios.

É Facilmente Escalável

Você tem uma chance melhor de atrair clientes e incentivar novos negócios com um modelo de dropshipping. Pois permite que você venda vários produtos globalmente, expandindo sua base de clientes. Escolhendo canais e campanhas de marketing adequadas, você pode facilmente incentivar seu público a fazer compras repetidas na loja.

Além disso, você pode otimizar suas páginas de destino, web design e descrições de produtos para corresponder à sua identidade visual. Como resultado, o tráfego do seu site e as taxas de conversão irão melhorar.

Desvantagens do dropshipping

Entre as desvantagens de se ter um dropshipping estão:

Obrigatoriedade de prestar atendimento ao consumidor

Em seu dropshipping, você precisa fornecer suporte ao cliente para garantir uma transação tranquila do início ao fim para cada pedido individual. Para tal, você precisará assumir o comando e coordenar com o fornecedor para descobrir se há algum problema com os pedidos dos clientes.

Mas, existem opções disponíveis para diminuir essa carga de trabalho, como a contratação de assistentes virtuais por meio de uma plataforma digital freelancer como Fiverr ou Upwork.

Não tem garantia de bens e serviços de alta qualidade

Neste modelo, você não mantém nenhum estoque, então você não tem voz nos tempos de envio ou na qualidade do produto. Isso pode causar problemas com seus clientes, como atrasos na entrega ou produtos defeituosos.

Os fornecedores enviam produtos sempre que for mais conveniente para eles, o que pode causar atrasos na entrega de seus clientes e, por sua vez, reclamações de clientes em sua loja. Com isso, receber reclamações, pode prejudicar o desempenho e a reputação do seu negócio, levando a críticas ruins à perda de clientes.

Competição de preços de outras lojas

Muitas pessoas estão abrindo lojas online usando o modelo de negócios de baixo risco de dropshipping. Assim, o aumento da concorrência no setor como um todo significa que provavelmente haverá outros comerciantes online vendendo o mesmo produto que você, especialmente em nichos altamente saturados.