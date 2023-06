Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 74

Amir Albazi estava no lado certo de uma decisão dividida que muitos consideraram controversa no evento principal do UFC Vegas 74 de sábado contra o ex-desafiante ao título interino dos moscas Kai Kara-France. Após a vitória, Albazi convocou uma chance pelo título contra o vencedor da luta Brandon Moreno x Alexandre Pantoja no UFC 290 em julho, mas seu desempenho foi suficiente para lhe dar essa oportunidade?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, os matchmakers designados do MMA Fighting, Mike Heck e Alexander K. Lee, opinam sobre o que pode ser o próximo para Albazi após a maior vitória de sua carreira. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Alex Caceres após sua vitória bônus de Luta da Noite ganhando sobre Daniel Pineda, Jim Miller depois de nocautear brutalmente o novato Jesse Butler em 23 segundos, junto com outros vencedores do card principal Tim Elliott, Karine Silva, Elizeu Zaleski, e mais.

