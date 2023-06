saiu novo edital com 129 vagas!

Além do concurso PMERJ ( Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) aberto para soldado e autorização do CFO, a corporação anunciou outro edital.

Dessa vez, as oportunidades são para o Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde (SMTVS). As inscrições para o SMTVS da PMERJ são aceitas no site da corporação, no período de 22 de junho a 5 de julho.

Vagas

Ao todo são 129 vagas temporárias para oficiais, cargo que exige o nível superior. As oportunidades são para medicina em várias especialidades.

Vale lembrar que as oportunidades são para:

Região Metropolitana do Rio e as cidades de Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí, Cabo Frio, Angra dos Reis, Teresópolis e Resende.

Os interessados precisam comprovar graduação na área e cumprir faixa etária:

idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos.

Salário PMERJ

As remunerações variam a depender se estão no estágio ou no curso de formação. Sendo, portanto, iniciais de R$4.378,70, e, após a formação, R$5.692,56, para jornada de 30 horas.



Já os oficiais, contarão com as seguintes remunerações:

1° Tenente PM estagiário temporário voluntário de saúde: R$8.716,46; e

1° Tenente PM temporário voluntário de saúde: R$11.505,73.

O contrato será por 12 meses, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade.

Como será o processo de avaliação?

Os candidatos serão avaliados por meio de uma análise curricular. Para isso, os documentos deverão ser enviados obedecendo o período de 17 a 31 de julho.

Os aprovados ainda realizarão uma inspeção de saúde e avaliação psicológica. O estágio no SMTVS está previsto para ser iniciado no dia 18 de outubro de 2023.

Acesse o edital aqui

Outro concurso PMERJ aberto

O novo concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está na praça. Ao todo são 2 mil vagas para Soldado.

Os interessados, entre outros requisitos, devem comprovar nível médio de escolaridade. As remunerações, por sua vez, serão de R$ 2.956,41, na condição de aluno, e R$ 5.233,88, após o término do Curso de Formação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas edital PMERJ

Como mencionado acima, são 2 mil vagas distribuídas para a seguinte forma:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação. Veja:

R$ 2.956,41 (durante o curso de formação)

R$ 5.233,88 (após o curso de formação)

Além das remunerações citadas, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Habilitação Profissional;

Regime Especial de Trabalho; e

Risco da Atividade Militar.

Quem pode se inscrever?

Os requisitos, segundo o edital PMERJ, são as regras que deverão ser seguidas para participação do certame e posse da vaga. Neste concurso PMERJ, são:

Nível médio de formação;

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos (completos ate o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e

Altura mínima de: 1,65 m (homens) e 1,60 m (mulheres).

Datas importantes do concurso PMERJ

Se você tem interesse em participar deste certame é fundamental se atentar aos prazos de cada etapa, sendo estes:

Inscrições : 14 de junho e 12 de julho

: 14 de junho e 12 de julho Isenção da taxa : 14 a 15 de junho

: 14 a 15 de junho Pagamento do boleto : até 13 de julho

: até 13 de julho Prova: 27 de agosto

Como serão as provas do edital PMERJ?

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame será composto por estas fases:

Etapa 1: prova objetiva;

Etapa 2: prova discursiva;

Etapa 3: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público;

Etapa 4: Exame Antropométrico;

Etapa 5: Teste de Aptidão Física;

Etapa 6: Exame Psicológico;

Etapa 7: Exame de Saúde;

Etapa 8: Exame Social e Toxicológico; e

Etapa 9: Avaliação Documental.

Do mesmo modo, as fases iniciais ( 1 e 2) serão de caráter eliminatório e classificatório, já as demais, somente classificatório. Todas as etapas acontecerão no Rio de Janeiro. Sobre os prazos, veja:

Prova objetiva: 27 de agosto de 2023 (27/8); e

Prova discursiva: 29 de outubro (29/10).

Desde já tempo de prova se difere. O edital, por sua vez, traz a duração das etapas acima: “O tempo total de realização da Prova Escrita Objetiva será de 4h e da Prova Escrita Discursiva será de 3h, ambas serão realizadas no turno matutino”.

Veja mais detalhes aqui