Tênis: Djokovic aumenta a diferença para Nadal e Federer

Ccom seu Aberto da França de 2023 em Roland-Garros, Novak Djokovic confirmou seu lugar como o tenista masculino com mais troféus de Grand Slam.

O sérvio, com 23 títulos em seu nome agora, é o melhor dos ‘Três Grandes’ do esporte nesse quesito, tendo quebrado o impasse de Grand Slam de 22 em que estava com Rafael Nadal.

“Eu tive um sonho quando tinha sete anos” – Djokovic após recorde de 23º Grand SlamLapresse

Os 67 grandes títulos de Djokovic

Geral, Djokovic está oito vitórias à frente de Nadal e 13 à frente Roger Federer em termos de Grandes Títulos, já que ele tem 67 deles se você contar vitórias em eventos individuais de Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals e Jogos Olímpicos.

Em termos de Grand Slams, ele agora tem um a mais do que Nadal e mais três Federer.

Djokovic terá a opção de continuar a aumentar a diferença com Nadal e Federer de 2 a 16 de julho na grama de Wimbledon, torneio que ele venceu sete vezes, incluindo as últimas quatro.

Djokovic evita o debate GOAT

Apesar de ter exercido tanto domínio sobre o jogo masculino no tênis, Djokovic não parece estar muito interessado em debates sobre se ele é o melhor que já existiu.

“Não quero entrar nessas discussões, estou escrevendo minha própria história”, disse ele após vencer o norueguês Casper Rudd no domingo.

“Não quero dizer que sou o maior. Deixo essas discussões para outra pessoa.”

Djokovic agora está nivelado com Serena Williams por títulos de Grand Slam aos 23, e ele igualaria Margaret Courtrecorde de todos os tempos de 24 se ele vencer Wimbledon no próximo mês.