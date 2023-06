Turistas e penedenses passeiam pelo Centro Histórico de Penedo a bordo de um trenzinho turístico

Assessoria SETUREC

Turistas e penedenses passearam pelo Centro Histórico da cidade de um jeito diferente e muito especial: a bordo de um trenzinho turístico colorido.

A ação, promovida pela Prefeitura de Penedo através da Secretaria de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com o São João da Vila e com a empresa LS Produção e Eventos, recebeu cerca de 140 pessoas.

Durante o passeio guiado, turistas e penedenses curtiram a Orla do Rio São Francisco e admiraram a fachada dos principais pontos turísticos da cidade, a exemplo da Igreja Nossa Senhora da Corrente e o Theatro Sete de Setembro, todos com iluminação que valorizam a beleza do Centro Histórico de Penedo.

“O city tour pela cidade foi um momento mágico, tanto para as crianças vivenciarem a emoção de passear de trem, como, também, para os adultos, que relembraram momentos nostálgicos, além, claro, de mostrar os principais pontos de Penedo. Foi muito gratificante”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Turismo da SETUREC.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC