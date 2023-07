A Hora do MMA com Chael Sonnen, Ilia Topuria, Alexandre Pantoja e Jens Pulver

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Nós detalhamos todas as histórias do UFC 290 na noite de sábado.

14h: Alexandre Pantoja fala sobre a conquista do cinturão dos moscas do UFC no UFC 290 sobre Brandon Moreno.

14h40: Chael Sonnen bate um papo sobre o UFC 290 e as últimas notícias do MMA.

15h15: Jens Pulver reflete sobre sua indução ao Hall da Fama do UFC.

16h: Ilia Topuria reage à vitória de Alexander Volkanovski no UFC 290 e quão longe ele está de disputar o cinturão.

16h20: GC relembra as apostas do UFC 290 e a última seleção de parlay.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.