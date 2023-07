Com articulação de Ronaldo Lopes, irmão João Victor e João Paulo do Klécio migram para o MDB

O prefeito do município de Viçosa João Victor, antes REPUBLICANOS e o seu irmão, João Paulo (antes UB), ambos filhos do presidente da Cooperativa Pindorama, Klécio Santos, migraram para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, legenda que devem capitanear no próximo pleito eleitoral de 2024.

Em Viçosa o comando do partido para a ser do prefeito João Victor, onde deve disputar a reeleição com ampla chance de se manter na cadeira e com a caneta na mão, seus feitos têm agradado ao povo viçosense o que lhe tem dado ampla vantagem à frente dos nomes da oposição.

Já em Coruripe o MDB passa a ser capitaneado por João Paulo, filho que tem ligação mais próxima do pai, Klécio Santos, por está mais presente na região. Em 2022, JP foi o candidato a deputado estadual mais votado em Coruripe, obtendo na ocasião 4394 votos. A votação lhe consagrou como forte liderança política no município, fato que fez o comando do partido sentir-se muito feliz com a chegada das duas lideranças.

Nos bastidores, a ida de João Victor e João Paulo para o MDB, foi articulada pelo prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, liderança que detém forte apreço e confiança do Senador Renan Calheiros, presidente do MDB em Alagoas.