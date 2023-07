Estrelas do Kansas City Chiefs desfrutam da vitória do ESPY Awards em 2023

Tele 2022 Kansas City Chiefs foram fantásticos, ganhando outro campeonato do Super Bowl, e seus prêmios continuaram chegando fora do campo também.

Durante o ESPY Awards 2023 de quarta-feira, o Kansas City Chiefs foram coroados como vencedores do prêmio de Melhor Equipe, e várias de suas estrelas estavam presentes para receber o troféu.

Guardando Travis Kelce fora da mídia está se mostrando uma tarefa impossível, e ele esteve ao lado Patrick Mahomesvestindo blazers branco/creme praticamente combinando.

Eles foram acompanhados por Chris Jones e Isiah Pachecoque também foram figuras-chave na equipe que ergueu o Troféu Vince Lombardi em fevereiro.

“Honestamente, isso faz você querer ser o time do ano no ano que vem, cara”, disse Kelce ao ET.

“Nós nos divertimos muito em Kansas City se você, se você não percebeu que estamos curtindo a companhia um do outro aqui.

“É uma bênção, no entanto.”

Chiefs querem repetir o sucesso em 2023

Não houve um vencedor consecutivo do Super Bowl desde Bill Belichickde Patriotas da Nova Inglaterra em 2004 e 2005, porém Kelce e os Chiefs são os grandes favoritos para alcançar tal feito.

Mahomes é o líder da equipe em campo, estabelecendo padrões para os outros seguirem, e foi fundamental na chefes‘ vitória reviravolta no Super Bowl contra o Philadelphia Eagles.

Ele está plenamente ciente de que outras equipes tentarão derrubar os campeões em 2023, mas ele aceita esse desafio.

“Gostamos de ter o alvo nas costas”, Mahomes disse ao E.T.

“Acho que gostamos de ir lá e vencer juntos.

“Estamos bem há um tempo e acho que isso vem com a irmandade que construímos.”