Penedo registra impressionantes 256,2mm de chuva em apenas 4 dias

Entre os dias 06 e 09 de julho, a cidade de Penedo foi submetida a um volume de chuvas surpreendente: 256,2mm em um espaço de apenas quatro dias. Isso levou o total acumulado para o mês de julho até o dia 09 para 269,4 mm, um número que ilustra a magnitude do desafio enfrentado pela população local.

Esta situação resultou em consequências significativas para os residentes, com a cidade atualmente registrando 21 pessoas desabrigadas e 217 desalojadas, somando um total de 78 famílias impactadas.

Apesar desta situação crítica, a Prefeitura de Penedo vem realizando esforços contínuos para mitigar os efeitos deste evento climático severo. A limpeza regular de bueiros e galerias de águas, a manutenção da cidade e campanhas de conscientização sobre o descarte correto de lixo têm sido ações cruciais neste momento.

Geraldo Sabino, Coordenador da Defesa Civil de Penedo, destaca a situação atual: “Tivemos um volume muito expressivo de água aqui na cidade. Para se ter ideia, foram 103 milímetros só no dia de ontem, o que nos afetou bastante. Contudo, estamos em uma situação melhor do que a do ano passado, pois nos preparamos para isso. A cidade está mais limpa, o que nos permitiu um saldo mais positivo, apesar das circunstâncias que estamos enfrentando.”

Paralelamente, cidades vizinhas a Penedo também têm enfrentado condições climáticas adversas. Feliz Deserto acumulou 196,4 mm de chuva de 06 a 09 de julho, totalizando 203,6 mm no mês até agora. Igreja Nova, por outro lado, registrou 278,0 mm no mesmo período, atingindo um total de 305,0 mm para o mês até o momento.

Na comparação regional, o Baixo São Francisco, onde essas cidades estão localizadas, teve um total de 239,6 mm de chuvas observadas de 01 a 09 de julho. Isso está acima da média histórica para o mês inteiro de julho, que é de 189,6 mm, demonstrando a excepcionalidade da situação atual.

Dados: Superintendência de Prevenção em Desastres Naturais – SPDEN da SEMARH.

Da Redação do site Boa Informação