Tênis: Carlos Alcaraz, um ícone para a vida: Prioriza contratos de longo prazo com marcas ligadas ao tênis

Cchapéu e quem está por trás da imagem de sucesso do craque do tênis Carlos Alcaraz? A resposta é Albert Molina. O empresário do número um do mundo o descobriu aos 13 anos.

Ele acompanhou todas as suas participações no Rafa Nadal Tour. Ele investiu semanas e semanas. Quando se convenceu de seu potencial, encontrou-se com Carlos Alcaraz Sr..

Ele explicou o projeto para ele e começou a trabalhar com Carlitos. Acompanhou-o em todos os eventos mais importantes do calendário, seja em Tarbes ou no Campeonato da Europa.

Seus primeiros acordos foram com Lotto (vestuário), Babolat (raquetes) e Postres Reina (alimentação). Então Isdin bateu à porta quando era apenas um adolescente, seguido pela Nike, que exige exclusividade no vestuário de jogo.

Aos 16 anos, quando os resultados eram animadores, Albert pensou definitivamente na estratégia a seguir para criar uma imagem global.

Surgiram marcas locais e internacionais, mas o empresário pensa grande e a família do atual melhor tenista do planeta também.

O dinheiro não é a prioridade, mas sim o prestígio internacional, os valores que exala, com uma ligação ao ténis e um contrato de longo prazo que o pode acompanhar ao longo da carreira.

alcaraz tem que estar vinculado a marcas de primeira linha e premium e está associado à Rolex (relógios) e BMW (carros). Chegou a Calvin Klein (roupa interior), com quem assinou para uma única campanha, e finalmente a Louis Vuitton, depois de ter dito não a outras empresas de moda de renome internacional.

A empresa francesa coloca o Murcian em pé de igualdade com Muhammad Ali, Pelé, Zidane, Maradona, Messi e Cristiano Rolandoos outros esportistas que já foram seus embaixadores.

Ele também faz uma homenagem à sua terra natal, vinculando sua imagem a El Pozo e à região de Múrcia.

O agente do melhor tenista do planeta movimenta-se por categorias e na pirâmide que tem em mente faltam três: um banco, uma seguradora e uma empresa de telecomunicações.

Quando eles aparecerem, o quebra-cabeça estará completo. Uma bebida energética não está descartada, embora tenha que atender a um determinado perfil.

Alberto passou de ter que fazer muitas ligações e escrever muitos e-mails para alcaraz a ser aquele que recebe propostas e tem que recusar empresas.

Os contactos são também pedidos de entrevistas, convites para galas, agradecimentos e até ofertas para escrever livros sobre um jogador de 20 anos.

Porém, para as contratações com as grandes marcas, o primeiro passo sempre tem que ser dado. E o trabalho não começa quando o jogador do El Palmar venceu o US Open.

Os contatos são de anos e os resultados são alcançados com a explosão definitiva de Carlitos. Ele já estava no mercado.

Os acordos com BMW, Rolex e El Pozo antecedem a conquista do primeiro Grand Slam de sua carreira nas quadras de Flushing Meadows. alcarazo sorriso de move montanhas.

Aprovação de Carlos Costa

Alberto ingressou na multinacional IMG em fevereiro de 2006. Carlos Costaagente de Rafael Nadal, deu-lhe a alternativa e assumiu a representação de David Ferrer e Nicols Almagro.

Tanto o valenciano quanto o murciano rescindiram seus contratos com a empresa e os renovaram. Ambos já conheciam Molina desde sua época como capitão dos times do RCT Barcelona.

Formado em Educação Física e Mestre em Tênis de Alto Rendimento, iniciou-se no esporte de raquete como preparador físico de Nuria Llagostera, Lourdes Dominguez e Conchita Martinez Granadoscom quem acabaria se casando.

Ele adquiriu seu talento para atrair jogadores promissores como treinador do Tennis Barcelona. Ele recrutou jovens jogadores para as equipes.

Agora ele tem a ajuda de Jordi Puig. O número um treinou ontem com o irmão Alvaro e foi fotografado depois com a família presente em Londres.