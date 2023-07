No emblemático Estádio Dr. Alfredo Leahy, o Penedense mais uma vez deu um show de bola, desta vez aplicando uma goleada de 4 a 0 no Sub-20 do ASA, reafirmando seu excelente desempenho na temporada atual.

Apesar de entrar em campo com um plantel predominantemente composto por suplentes, a equipe ribeirinha demonstrou que possui talento de sobra no banco de reservas, corroborando o largo resultado no placar.

A combinação de garra, postura aguerrida e um futebol envolvente e superior, foram os ingredientes que selaram mais um êxito para os comandados do técnico Jaelson Marcelino.

Os autores dos gols que levaram o público da casa ao delírio foram Neto e Geovane, ambos balançando as redes por duas vezes, divididos igualmente entre os dois tempos de jogo.

Agora, a equipe do Penedense já mira seu próximo desafio: um embate crucial pelo Campeonato Alagoano da Segunda Divisão 2023. O jogo está marcado para o próximo sábado (08), às 15h, onde enfrentará o CEO na cidade de Olho D’Água das Flores, situada no coração do nosso Estado. Uma partida que promete agitar o cenário futebolístico de Alagoas.