6 maneiras de descobrir para quem este número de telefone está registrado

Às vezes, você recebe uma ligação e tudo o que você tem é um número de telefone e uma pergunta em mente sobre quem ligou para você. Além disso, se o interlocutor exigir algo de você ou ameaçá-lo, as coisas podem até dar errado. Nesse momento, torna-se extremamente importante saber para quem um número de telefone está registrado.

Se você está procurando uma maneira de saber quem é o chamador e todas as informações sobre ele, este artigo será útil. Depois de ler este guia, você poderá descobrir a quem um número de telefone está registrado e todos os detalhes sobre ele.

Posso saber para quem um número de telefone está registrado?

Na verdade, você não consegue acessar o banco de dados oficial de uma companhia telefônica para saber com precisão para quem um número de telefone está registrado. Para isso, você precisará registrar uma reclamação oficial ou um relatório de busca de um número de telefone do qual recebeu ligações ou ameaças. Isso lhe dará todas as informações.

Devido ao aumento dos crimes cibernéticos e de outros esquemas e tipos de golpes de phishing na Internet, está se tornando cada vez mais importante saber e descobrir para quem um número de telefone está registrado.

Tudo o que você consegue encontrar online é parcialmente preciso porque esses detalhes podem ser modificados pagando uma determinada quantia ou criando um documento de identidade. Como resultado, o proprietário original do número de telefone que está fraudando pode ser mascarado simplesmente seguindo isto. No entanto, se não quiser registrar uma queixa policial ou fazer uma busca, você pode consultar este guia para se ajudar.

Como saber em cujo nome um número de celular está registrado

No momento, não há uma maneira definitiva de descobrir para quem um número de telefone está registrado. Embora você certamente consiga encontrar o nome da pessoa, para quaisquer outros dados adicionais, você terá que pagar uma taxa para desbloquear outros detalhes cruciais.

Além disso, dependendo do país em que você mora, pode ser ilegal compartilhar e expor dados privados a qualquer usuário comum ao redor do mundo, para que você possa entender quais problemas podem surgir. No entanto, ainda existem maneiras de descobrir para quem um número de telefone está registrado.

1. Encontre o nome usando TrueCaller

Usar o TrueCaller para descobrir a identidade de alguém é a maneira mais popular de descobrir para quem um número de telefone está registrado. A partir de agora, o TrueCaller está instalado em mais de 1 bilhão de dispositivos e, esperançosamente, a pessoa que ligou para você também o instalou para que possa verificar seus dados íntimos.

Como resultado, se você também instalar o TrueCaller, caso ainda não o tenha, poderá encontrar todas as informações necessárias em questão de segundos. Uma dica bônus é que, se você optar pelo TrueCaller premium, também poderá obter vários outros detalhes, como endereço de e-mail e endereço real. Você também pode ver se eles têm WhatsApp ou não.

Visite TrueCaller ou use o aplicativo TrueCaller

2. Use WhitePages para obter seu endereço e outras informações

Se você reside em um país onde o WhitePages funciona, certamente poderá obter o endereço e muito mais informações com apenas um clique de um botão. Descobrimos que o WhitePages possui o banco de dados mais extenso quando se trata de procurar uma pessoa com base em um número de telefone.

Embora nem todas as informações estejam disponíveis gratuitamente, as informações que você precisa na urgência do momento certamente estão disponíveis para saber se quem ligou era um golpista ou real. Além disso, se quiser gastar dinheiro, você pode ter acesso a muitas outras informações que incluem até mesmo se a pessoa é casada ou não e se foi condenada. No geral, o WhitePages possui os dados mais extensos, mas o único problema é que não está disponível para todos os países.

Visite as páginas brancas

3. Pesquisar no Google pode revelar muitas informações, como mídias sociais

Pesquisar no Google é o termo que costumamos usar para pesquisar algo no Google. E a mesma coisa que você pode fazer ao pesquisar o número de telefone de alguém e suas informações adicionais. O Google tem toneladas de informações, mais do que você imagina.

Como resultado, se você simplesmente pesquisar o número de telefone do qual recebeu uma chamada ou mensagem de texto, obterá todas as informações sobre esse número em diferentes resultados de pesquisa. O Google é o mecanismo de busca mais popular e possui quase todas as informações se algo estiver acontecendo na web.

Por exemplo, se o número de telefone foi usado para criar um ID do Facebook ou LinkedIn, você pode rastreá-lo facilmente fazendo uma pesquisa. Além disso, se esse número tiver sido relatado algumas vezes por qualquer outra pessoa, o resultado da pesquisa do ScamAdvisor irá destacá-lo. Resumindo, você obterá todas as informações sem gastar um centavo. Você só precisa de paciência e habilidades de pesquisa.

4. Vá para WhoCallsMe para encontrar informações

Existe um site chamado WhoCallsMe que pode ser extremamente útil. Como o próprio nome indica, WhoCallsMe identifica o nome da pessoa que ligou para você. Basta acessar o site da WhoCallsMe e inserir o número do telefone. Depois disso, o WhoCallsMe percorrerá seu banco de dados para trazer as informações disponíveis sobre aquela pessoa.

Este aplicativo baseado na web é extremamente útil quando você precisa descobrir para quem o número de telefone está registrado. No entanto, há uma pequena limitação com este aplicativo: ele não consegue descobrir o endereço. Além disso, por ser uma plataforma de código aberto, é capaz de buscar informações genéricas como de onde veio a chamada e onde a pessoa mora, em vez de identificar sua localização exata.

Visite WhoCallsMe

5. Pague o SearchBug para buscar informações que não estão disponíveis em lugar nenhum

Se a chamada que você recebeu parece assustadora ou você acha que pode ser uma chamada de emergência falsa, mas parece legítima, você deve verificá-la usando o SearchBug. Este site tem um histórico comprovado de prender qualquer pessoa que finge ser outra pessoa e, se você não encontrar a informação em nenhum outro lugar, ela pode ser encontrada aqui.

SearchBug, como o nome sugere, é útil para encontrar qualquer número de telefone do qual você recebeu uma chamada recentemente. A ferramenta é extremamente prática e o site também carrega muito rapidamente, evitando atrasos na comunicação. A única desvantagem que enfrentamos até agora é a capacidade de rastrear números ativos apenas nos EUA. No entanto, o melhor é que você pode pelo menos ver de onde veio a chamada sem revelar muitas informações.

Visite SearchBug

6. Use o SpyDailer para obter informações e também ligar para eles

SpyDailer é um excelente aplicativo que também oferece a possibilidade de ligar para a pessoa que ligou para você e depois perguntar sua verdadeira identidade. Além disso, confirma o nome mostrando-o quando você tenta ligar para aquela pessoa específica. O SpyDialer é basicamente um site que ajuda você a descobrir qualquer pessoa ou golpista tentando se passar por outra pessoa.

O site informa o nome da pessoa com bastante precisão e também permite que você ligue para ela usando um número desconhecido para que a pessoa seja forçada a revelar sua identidade original. De todas as outras opções, o SpyDialer é o único serviço que permite ligar para alguém sem um número de telefone desconhecido. Dessa forma, você pode até enganar essa pessoa alegando ser alguém que você não é.

Visite SpyDailer

Conclusão

Todos recebemos ligações de números desconhecidos; embora possamos ativar o DND no número para evitar chamadas de operadores de telemarketing, ele não pode bloquear todos os números desconhecidos. Se quiser saber quem está ligando para você, você pode usar plataformas como TrueCaller, WhitePages, WhoCallsMe, SearchBug e SpyDialer para fazer isso. O artigo acima discute tudo sobre como você pode descobrir para quem um número está registrado usando essas plataformas.

