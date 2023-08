A lenda do Los Angeles Dodgers, Fernando Valenzuela, ganha vida com uma excelente homenagem, ganhando o dia de Fernando Valenzuela

Los Angeles Dodgers Fernando Valenzuela recebeu uma homenagem emocionante no Dodgers Stadium para comemorar o legado do excelente arremessador que motivou toda uma geração de jogadores. Valenzuela surpreendeu a MLB quando foi contratado em 1981.

A cidade de Los Angeles homenageou nesta sexta-feira Fernando Valenzuela, considerado um dos melhores jogadores da história do Dodgers e sem dúvida o melhor arremessador mexicano de todos os tempos. El Toro ‘chegou às ligas principais em 1981 e imediatamente se tornou um ídolo para os torcedores mexicano-americanos na Califórnia, mas também no México, onde tudo parou quando ele assumiu o montículo.

Fernando Valenzuela é um dos lendários Dodgers

Fernando se aposentou em 1997, e 26 anos os Dodgers homenageiam o tamanho de sua contribuição para a equipe Angelino, aposentando o número 34 do plantel. Na verdade, Valenzuela se tornará o primeiro jogador a ter seu número retirado pelos Dodgers sem ter sido eleito para o Cooperstown Hall of Fame.

Mas isso não é tudo, a Câmara Municipal de Los Angeles juntou-se à celebração e sua câmara municipal decretou em 11 de agosto de 2023, como ‘Fernando Valenzuela Day’ em Los Angeles.

O destaque do dia será antes do jogo Dodgers-Rockies no Dodger Stadium, quando o lendário número 34 se aposentará e se tornará o primeiro jogador mexicano a receber esta distinção nas ligas principais.

Após sua chegada, Valenzuela passou 11 temporadas como titular dos Dodgers, lançando 331 jogos, com 141 vitórias e 3,31 ERA. Em sua temporada de estreia, ele também foi fundamental para vencer a World Series contra o NY Yankees, com uma vitória em Jogo 3, lançando toda a goleadae.

Naquele ano, ele também ganhou o prêmio de Estreante do Ano e o Prêmio Cy Young da Liga Nacional e se tornou um ídolo para os fãs mexicano-americanos em Los Angeles. Além disso, fez parte do time campeão de 1988, também com os Dodgers, embora não tenha arremessado na pós-temporada devido a uma lesão.

Mais tarde, após a temporada de 1990, ele teve breves passagens pelo então California Angels, Baltimore Orioles e San Diego Padres.

A partir desta noite, Fernando Valenzuela será o décimo segundo jogador dos Dodgers a receber este reconhecimento, que inclui: