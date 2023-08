Akad Seguros VOLTA A CONTRATAR; Se inscreva!

Veja a lista de vagas e o local de trabalho em questão

A Akad Seguros, empresa que é reconhecida no mercado pela qualidade dos produtos e excelência no atendimento aos segurados e corretores parceiros, está procurando novos funcionários para preencher seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de cargos vagos:

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – ênfase em desenvolvimento Seguro – São Paulo – SP e Remoto;

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência (PCD) – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Business Partner – Gente e Gestão – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Cientista de Dados JR – Efetivação – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Product Owner JR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Akad Seguros

Falando mais sobre a empresa, podemos frisar que a Akad Seguros tem mais de dez anos de atuação e possui em seu portfólio as melhores soluções para diversos segmentos do mercado: Patrimoniais, Engenharia, RD Equipamentos, Linhas Financeiras, Responsabilidade Civil e Transportes.

Com foco em produtos bem dirigidos, entendendo a necessidade de cada nicho e relação próxima com os corretores, a Akad Seguros atua com autonomia local para aceitação dos riscos, equipe de subscrição especializada, qualidade e agilidade na entrega de soluções, entendimento dos negócios dos seus parceiros, conhecimento real das necessidades dos clientes e transparência e flexibilidade nas negociações.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já foi veio à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!