Aljamain Sterling promete fazer Sean O’Malley pagar por ‘privilégio de Dana White’ no UFC 292

Aljamain Sterling entra em sua próxima defesa de título com um chip considerável em seu ombro.

Não faltaram conversas inúteis entre Sterling e o oponente Sean O’Malley antes do UFC 292 em Boston neste sábado, onde Sterling fará a quarta defesa consecutiva de seu título peso-galo na luta principal. Os dois estão em rota de colisão com Sterling rechaçando adversários condecorados em Henry Cejudo, TJ Dillashaw e Petr Yan, e O’Malley abrindo caminho para o candidato nº 1 com nocautes de destaque e uma presença onipresente na mídia social .

A poucos dias da luta, Sterling já viu e ouviu o suficiente sobre O’Malley e está pronto para acabar com a treta. Literalmente.

“Eu quero esmagar a cara desse cara”, disse Sterling em uma sessão aberta de perguntas e respostas em Nova York no fim de semana passado. “Eu quero esmagar o rato-toupeira feio, o rato-toupeira pelado que ele é. Quando derrubo esse homem, aquele rato-toupeira pelado está sendo esmagado. Esmagado.

“Eu quero que ele pague por tudo o que ele disse, toda a conversa fiada, tudo, todo o seu privilégio de Dana White. Eu não tinha nada disso e mal posso esperar para descontar nele.

Sterling há muito acredita que O’Malley é um dos filhos favoritos do UFC, em contraste com seu próprio caminho que foi marcado por vários deslizes percebidos. “Funk Master” raramente aparecia nos cards principais do UFC enquanto subia no ranking, o que contrasta com o forte impulso promocional que O’Malley recebeu desde que assinou um contrato com Dana White’s Contender Series em 2017.

Essa dinâmica tensa foi central nas negociações para a luta Sterling-O’Malley, com Sterling expressando publicamente sua frustração com outra luta pelo título anunciada logo após sua luta com Cejudo, e O’Malley questionando o compromisso de Sterling.

Sterling tirou um momento para limpar o ar quando perguntado se ele foi “forçado” a lutar no UFC 292.

“Não gosto de usar a palavra ‘forçado’, mas foi decidido antes de eu ter a oportunidade de discutir minha saúde e coisas assim”, disse Sterling. “Depois que tive a oportunidade de conversar com Hunter e esclarecer tudo, eles fizeram algumas coisas boas nos bastidores, o que tornou mais confortável para mim obedecer.

“E quando olho para os aspectos positivos, é o meu segundo evento principal. É contra um nome muito grande que tem muitos seguidores no Instagram que são crianças que jogam fortnite o dia todo, então é uma boa oportunidade de mostrar minhas habilidades para o público mais jovem e levar todos os seus pequenos fãs. É disso que se trata, é uma grande oportunidade.”

Ambos os lutadores expressaram sua confiança de que irão finalizar o outro e Sterling está de acordo com essa previsão, embora ele não esteja interessado em acabar com O’Malley com golpes ou aumentar sua impressionante lista de vitórias por finalização.

“Minha previsão, nocaute técnico no segundo round. Mas se ele me der o pescoço, ele tem aquele longo ‘Daddy Long Neck’ lá fora, então se ele deixar isso lá fora, vou estrangular a bunda dele.