Americanas oferta 234 oportunidades para vários cargos em diferentes regiões do país

Se você busca por vagas abertas, saiba que as Americanas oferta muitas oportunidades para diferentes cargos e regiões do país.

Ao todo são 234 vagas. Além da remuneração mensal, os aprovados terão direito aos segunites benefícios:

Vale Refeição

Plano de saúde Bradesco

Plano odontológico Amil

Seguro de vida

Proposta salarial alinhada ao plano de cargos e salários, avaliação técnica e pretensão salarial

Descontos em lojas físicas e online das marcas Americanas, Submarino e Shoptime

Oportunidade de participar de meetups e eventos de troca de conhecimento

Acesso a uma plataforma interna com cursos e treinamentos

Descontos em diversos estabelecimentos por meio do aplicativo Allya

Ambiente de trabalho colaborativo para aprendizado contínuo

Vagas abertas

Confira a seguir as oportunidades ofertadas:

Advogado Tributário Junior | Tributário Localização: Rio de Janeiro

Área: Jurídico Advogado Tributário Sênior | Fiscal | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Jurídico Advogado(a) Tributário Pleno | Fiscal Localização: Rio de Janeiro

Área: Fiscal Analista Comercial Júnior | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Comercial Analista Comercial Pleno | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista Comercial Sênior | Americanas Empresas Localização: São Paulo

Área: Comercial Analista Comercial Sênior | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista Contábil Sênior | Financeiro Localização: Rio de Janeiro

Área: Financeiro Analista de Abastecimento Júnior | Abastecimento | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista de Abastecimento Pleno | Abastecimento Localização: Rio de Janeiro

Área: Comercial

Como se inscrever nas vagas abertas?

Os interessados poderão se inscrever por meio do link oficial do processo seletivo: Processo Seletivo Americanas. O processo ainda está aberto. Para isso, basta você preencher os dados, olhar o cargo, região e se atentar aos requisitos necessários.

Outras vagas de emprego



Você também pode gostar:

São muitas vagas de emprego abertas no país. Os concursos e seleções anunciam que estão abertas 328 oportunidades para diversos cargos.

As chances são para vários níveis de escolaridade para várias cidades de Pernambuco. As remunerações podem chegar a R$ 7,9 mil.

Vagas de emprego- lista

Confira a lista de editais:

Prefeitura de Olinda

A prefeitura de Olinda anuncia que as inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. Ao todo são 24 vagas para nível médio.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

As inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto com salários acima de R$ 3 mil. As oportunidades são para nível médio.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

As inscrições estão abertas até o dia 14 de agosto. Ao todo são 114 vagas abertas e salários de R$ 4,5 mil. As vagas de emprego são para médio e superior.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A prefeitura informa que as inscrições estarão abertas até o dia 21 de agosto. Ao todo são 24 vagas com salários de 2 mil reais.

As oportunidades são para vários níveis de escolaridade

Câmara Municipal de Ipojuca

As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto. Ao todo são 17 vagas abertas e salários de quase R$ 8 mil. As oportunidades são para médio e superior.

Vagas de emprego – outros editais

Veja mais detalhes e oportunidades:

Câmara Municipal de Itamaracá

As inscrições estarão abertas até o dia 25 de agosto. São 13 vagas e salários de R$ 2,5 mil. As oportunidades são para vários cargos e níveis de escolaridade

Prefeitura de Pombos

Os interessados nas 132 vagas de emprego precisarão se inscrever até 01 de outubro. Os salários são até R$ 4,3 mil para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Outros concursos no Nordeste

O concurso Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia) foi liberado com vagas para nível médio e superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. A taxa será no valor de R$ 70,00 (médio) e R$ 90,00 (superior). O cadastro poderá ser feito pelo portal da banca, Instituto AOCP.