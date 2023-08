Clientes do BANCO INTER comemoram SUPER DESCONTO oferecido pela instituição

O Banco Inter, anteriormente conhecido como Banco Intermedium, é uma instituição financeira e corretora brasileira fundada em 1994 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi um dos pioneiros em bancos digitais no Brasil e ganhou reconhecimento por não cobrar taxas em serviços básicos e corretagem. Atualmente, além dos serviços financeiros, o Inter também oferece uma variedade de serviços não financeiros, estabelecendo-se como um aplicativo abrangente.

Recentemente, o Banco Inter lançou uma emocionante iniciativa para seus clientes. O programa “Desenrola Brasil” foi introduzido pelo Governo Federal em junho deste ano e visa permitir que indivíduos negociem suas dívidas por meio de suas instituições financeiras. O Inter, entretanto, decidiu elevar essa proposta ao oferecer ofertas exclusivas para seus clientes liquidarem suas dívidas.

Banco Inter oferece descontos exclusivos para clientes

Dentro desse contexto, o Inter está apresentando oportunidades especiais para os cidadãos brasileiros renegociarem suas dívidas. Os descontos podem ser significativos, alcançando até 90% em certos casos, com opções de parcelamento que se estendem até 36 vezes. O intuito dessa medida é auxiliar aqueles clientes que não podem resolver seus débitos por meio do “Desenrola”.

Conforme relatado pelo Diretor de Concessão e Recuperação de Crédito do Banco Inter, a estimativa da instituição é disponibilizar mais de R$ 300 milhões em descontos. Com as negociações em vigor para o público, o Banco Inter antecipa uma elevação de 30% na recuperação de crédito.

Vale a pena ressaltar que o Banco Central observa que esses descontos e condições singulares para a renegociação de dívidas servirão para facilitar o processo de regularização do nome dos clientes, algo que não seria viável por meio do “Desenrola Brasil “. Em consequência, ao remover seus nomes da lista de inadimplentes, eles podem restaurar sua capacidade de obter crédito, inclusive no próprio banco.

O processo para negociar as dívidas é bastante simples. Primeiramente, os clientes precisam acessar o Super App, disponível para dispositivos iOS e Android. Contudo, podem também entrar em contato com a plataforma oficial de negociações da instituição financeira.

Quem pode se beneficiar do programa “Desenrola Brasil”?

O programa abrange apenas dívidas bancárias e se divide em duas categorias. No momento, os descontos estão disponíveis apenas para a categoria 2 do programa. Essa categoria é composta por pessoas cuja renda mensal varia de dois salários mínimos (R$ 2.640) até R$ 20 mil.

A categoria 1 do programa terá acesso aos descontos a partir de setembro. Nesse caso, podem participar das negociações consumidores com renda mensal de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico.



Você também pode gostar:

Nova fase do Desenrola Brasil

O próximo estágio do Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal voltada para a reabilitação de indivíduos endividados, está a caminho. Na subsequente fase, a ação pretende reestruturar compromissos financeiros de até R$ 5 mil pertencentes às pessoas cujo rendimento mensal se limita a dois salários mínimos ou aqueles que estão inscritos no CadÚnico.

O início da segunda fase do programa está previsto para ocorrer em setembro, entretanto, a data ainda não foi fixada pelo governo. Na atualidade, as instituições bancárias têm a capacidade de regularizar as situações de clientes que possuem dívidas de até R$ 100.

Algumas dessas entidades disponibilizam descontos que podem chegar a 90%. Além disso, os endividados que possuem rendimentos inferiores a R$ 20 mil podem ser elegíveis para benefícios fiscais que possibilitam a renegociação dos débitos pendentes.

Mais de R$ 5 bilhões já foram negociados

Conforme as informações tornadas públicas nesta semana pela Associação Brasileira dos Bancos (ABBC), a reestruturação de obrigações financeiras por meio desta iniciativa já acumulou um montante de R$ 5,4 bilhões em volume monetário.

O diretor associado de produtos da entidade, Rafael Baldi, elucidou os detalhes relativos aos contratos firmados e aos beneficiários atendidos até o momento. Essa cifra representa um aumento de aproximadamente 120% em comparação com os R$ 2,5 bilhões agregados nas duas semanas anteriores.

De acordo com a ABBC, após este pico de “desadversidade” para os inadimplentes, a perspectiva agora é de estabilização no patamar das reestruturações. A associação ressaltou que cada banco delineia sua estratégia empresarial e adota políticas distintas para adesão ao programa Desenrola Brasil.

Para prevenir fraudes, os indivíduos que possuam débitos no sistema financeiro e desejem aderir a esse programa devem entrar em contato diretamente com sua instituição bancária por meio dos canais oficiais.