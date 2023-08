Como corrigir a tela preta da TV TCL Roku, mas o som ainda funciona 2023

TCL é uma das marcas mais populares que fabricam TV a um preço razoável. Roku é um serviço de streaming popular que muitas pessoas preferem usar para transmitir conteúdo em sua TV. Muitas pessoas preferem usar Roku com TV TCL para uma melhor experiência de visualização. No entanto, às vezes você pode encontrar um problema de tela preta na TV TCL Roku, o que pode impedi-lo de transmitir o conteúdo desejado. Se você enfrentar uma tela preta da TV TCL Roku, este artigo o ajudará a resolver isso. Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a tela preta da TV TCL Roku.

O que pode estar causando a tela preta da TV TCL Roku?

Pode haver várias razões pelas quais você pode enfrentar esse problema. Muitas vezes, isso pode ser devido ao cabo do monitor estar solto. Se você estiver usando um cabo HDMI para conectar o Roku à TV TCL, verifique se o cabo está funcionando bem ou não. Além disso, verifique se o cabo está solto nas pontas ou não. Se estiver solto, você também pode enfrentar o problema de tela preta da TCL Roku TV.

Às vezes, você também pode enfrentar esse problema devido a algum bug de software. O problema geralmente pode ser devido a problemas de hardware, como falha na luz de fundo da TV. A maioria das TVs disponíveis hoje em dia precisa de uma luz de fundo para apresentar a imagem na TV e, se a luz de fundo não funcionar corretamente, é provável que você enfrente esse problema.

Corrigindo a tela preta da TV TCL Roku, mas o som ainda funciona

Agora que você conhece o motivo esperado por trás desse problema, será mais fácil corrigi-lo. Conhecer a causa do problema ou problema é a primeira e mais importante etapa para corrigir o problema e, agora que você sabe qual pode ser o motivo por trás dele, pode começar com as etapas de solução de problemas para corrigir o problema.

Reinicie sua TV

Você pode enfrentar esse problema devido a bugs temporários em sua TV, que podem ser facilmente corrigidos reiniciando sua TV Roku TCL. Você pode tentar reiniciar a TV e verificar se ainda enfrenta o problema.

Desligue a TV e desconecte-a.

Deixe-o desconectado por pelo menos 30 segundos e, em seguida, conecte-o à fonte de alimentação novamente.

Agora ligue a TV e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Se você ainda estiver enfrentando o problema após reiniciar a TV, tente reiniciar a TV e verifique se ainda obtém o mesmo erro ou não. Para atualizar sua TV, siga as etapas abaixo:

No controle remoto da TV, pressione o botão Configurações botão. Você será direcionado para o Menu da sua TV.

Aqui procure por Menu de atualização do sistema e selecione-o.

Agora selecione Atualizar e, em seguida, atualize sua TV. Certifique-se de estar conectado a uma conexão de internet estável para baixá-los e instalar a atualização com qualquer interrupção.

Depois de atualizar sua TV, reinicie-a e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Redefinir sua TV TCL

Mesmo que o problema não seja resolvido depois de tentar reiniciar a TV e atualizá-la, você deve tentar redefinir sua TV. Para redefinir sua TV, siga as etapas abaixo-

aperte o Lar botão no seu controle remoto cinco vezes rapidamente.

Depois de fazer isso, pressione o botão Acima botão de seta uma vez.

Agora pressione o retroceder botão duas vezes e, em seguida, pressione o botão Avançar botão uma vez.

Depois de fazer isso, sua TV será reiniciada.

Agora o problema deve ser corrigido. No entanto, se o problema ainda não for corrigido, você deve passar para a próxima etapa.

Se o problema ainda não for corrigido, tente entrar em contato com o suporte ao cliente. Talvez o problema esteja no hardware, que o centro de serviços ou o suporte ao cliente só podem consertar. Contacte o apoio ao cliente e solicite a visita do técnico. Um técnico irá visitá-lo e resolverá o problema para você. Você pode visitar o centro de serviço e pedir para consertá-lo.

Número de suporte ao cliente: 1-877-300-8837

Conclusão

É assim que você pode consertar o Problema de tela preta da TCL Roku TV. Se você também enfrentar esse problema, siga as etapas mencionadas neste artigo para ajudar a corrigi-lo. Seguindo as etapas acima, você poderá resolver o problema que está enfrentando.