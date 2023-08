Como excluir todas as mensagens do Instagram com um clique 2023

O Instagram se tornou uma das plataformas de redes sociais de compartilhamento de fotos e vídeos mais populares em todo o mundo. Basicamente, permite aos usuários fazer upload de arquivos de mídia para criar uma base de fãs onde até pessoas conhecidas se tornarão seguidores ou vice-versa. Ele pode ser editado com hashtags, descrições, filtros, locais, etc. Embora o Instagram não pretendesse ser um serviço de chat, muitos usuários preferem DM (mensagem direta) no Instagram. Então, se você quiser saber como excluir todas as mensagens do Instagram, este é o guia definitivo para você.

O objetivo principal deste artigo é fornecer maneiras de excluir ou remover todos os DMs do Instagram de uma vez. Se você é uma pessoa conhecida ou tem um perfil de marca no Instagram, há grandes chances de você acabar recebendo muitas mensagens diretas de amigos e contas desconhecidas diariamente. Eventualmente, isso bagunçará sua seção de mensagens diretas com coisas desnecessárias, textos totalmente estranhos, spam, ameaças, etc.

Mesmo que você contrate alguém para gerenciar sua conta do Instagram para promoções da marca e cuidar das mensagens diretas, é sempre melhor deletar mensagens sem sentido ou inúteis da conta. Obviamente, você pode excluir mensagens uma por uma, mas isso exigirá muito tempo e esforço quando você sabe que há menos mensagens importantes. Além disso, todas as mensagens importantes e de spam serão misturadas e precisam ser separadas.

Como excluir todas as mensagens no Instagram 2023

O Instagram mantém mensagens diretas (DMs) desconhecidas em uma pasta separada, mas sempre que você responder a essas mensagens, todas essas mensagens começarão a aparecer automaticamente na seção de mensagens da caixa de entrada do Instagram. Portanto, gerenciá-los pode ser difícil para muitos usuários. Então, vamos verificar como remover mensagens do Instagram no seu telefone e computador.

1. Exclua todas as mensagens do Instagram do computador

Visite a Instagram página da web e faça login em sua conta.

ou (ícone de envio ou mensageiro) no lado esquerdo.

Agora, clique emou(ícone de envio ou mensageiro) no lado esquerdo.

Clique na conversa específica que você deseja excluir.

(ícone i) no canto superior direito do seu bate-papo. Em seguida, clique em(ícone i) no canto superior direito do seu bate-papo.

A seguir, clique em Excluir confirmar.

Depois de excluir uma conversa, sua caixa de entrada não a mostrará novamente.

Observe: Lembre-se de que isso só excluirá a conversa do seu lado. Isso significa que o outro usuário ainda verá a conversa. Seu arquivo de download de dados não inclui mensagens excluídas.

2. Excluir todas as mensagens no Instagram de Android

Abra o aplicativo Instagram.

Faça login em sua conta.

Toque no Enviar ou Mensageiro ícone no canto superior direito do feed.

Toque e segure a conversa que deseja excluir.

Bater Excluir e depois toque em Excluir confirmar.

Você também pode simplesmente tocar no ícone de três pontos e selecione as mensagens que deseja remover.

Em seguida, toque em Excluir para excluir todas as mensagens.

3. Excluir todas as mensagens no Instagram de Iphone

Abra o aplicativo Instagram e faça login na conta.

Toque em Enviar ou Mensageiro ícone no canto superior direito do feed.

Deslize para a esquerda na conversa que deseja excluir.

Toque em Mais.

Agora, toque em Excluir .

. Em seguida, toque em Excluir novamente para confirmar.

novamente para confirmar. Você também pode tocar no ícone de três pontos e depois toque em Seleger bate-papos para selecionar as conversas que você deseja remover.

Selecione todos os bate-papos que deseja excluir e toque em Excluir.

4. Excluir todas as mensagens no Instagram de Aplicativo Instagram Lite

Abra o aplicativo Instagram Lite.

Certifique-se de estar conectado à conta.

Agora, toque no Enviar ícone no canto superior direito.

ícone no canto superior direito. Toque e segure a conversa que deseja excluir.

Toque em Excluir e depois toque em Excluir novamente para confirmar.

5. Excluir todas as mensagens no Instagram de Navegador móvel

Abra o navegador no seu telefone.

Visite a Instagram site e faça login em sua conta.

site e faça login em sua conta. Toque no Enviar ou Mensageiro ícone na parte inferior.

ou ícone na parte inferior. Agora, toque na conversa que você deseja excluir.

Toque no canto superior direito do seu bate-papo .

. Então certifique-se de acertar Excluir bate-papo .

. Por fim, toque em Excluir para confirmá-lo.

Etapas para cancelar o envio de uma mensagem direta que você enviou no Instagram

Às vezes, você pode ter enviado uma mensagem direta para alguém por engano ou algo não adequado ao destinatário. Nesse cenário, você obviamente o excluiria. Então, esse método vai te ajudar muito. No entanto, o usuário do Instagram provavelmente já viu a mensagem. Se ainda não, você tem sorte porque eles não verão essa mensagem após a exclusão.

É recomendável verificar antes de enviar um DM para qualquer pessoa no Instagram se você tende a cometer erros com os destinatários ou enviar alguma bobagem.

1. Cancelar o envio de uma mensagem direta no Instagram do desktop

Abra o Instagram página da web e faça login em sua conta.

página da web e faça login em sua conta. Clique no Enviar ou Mensageiro ícone no lado esquerdo.

Selecione a conversa que você deseja cancelar o envio.

que você deseja cancelar o envio. Agora, clique em (mais ações) ao lado da mensagem.

Clique em Cancelar envio novamente para cancelar o envio da mensagem com sucesso.

2. Cancelar o envio de uma mensagem direta no Instagram do Android e iPhone

Abra o aplicativo Instagram e faça login na conta.

Toque no Enviar ou Mensageiro ícone no canto superior direito.

Selecione a conversa e vá para a mensagem que deseja cancelar o envio.

e vá para a mensagem que deseja cancelar o envio. Toque e segure a mensagem específica.

Agora, toque em Cancelar envio.

É assim que você pode excluir ou cancelar facilmente o envio de mensagens da sua conta do Instagram, dependendo do dispositivo.

Conclusão

As etapas acima devem ajudá-lo a excluir todas as mensagens no Instagram. Discutimos as etapas para excluir mensagens do Instagram do Android, iPhone e também do desktop. Além disso, também discutimos como você pode cancelar o envio de mensagens, a menos que não queira excluir o bate-papo completo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: