confira a previsão do tempo para cada região

O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma grande diversidade de paisagens e climas. Por isso, o clima é influenciado por fatores como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, relevo e massas de ar. Neste artigo, você vai saber quais são as características principais de cada região brasileira e como eles são afetadas pelo tempo na sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

Você também vai ficar por dentro dos alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades competentes. Bem como, como se proteger dos possíveis fenômenos climáticos adversos. Sendo assim, acompanhe!

Previsão de tempo: sol e chuvas

O INMET oferece um mapa interativo com a previsão do tempo para todas as capitais brasileiras. Assim, na leitura do mapa, a sexta-feira será um dia de tempo variável em todo o Brasil, com mais nuvens do que sol na maior parte do país. Por isso, veja como ficará o tempo em cada região:

Região Norte

Na sexta-feira, a região Norte terá um dia nublado e chuvoso na maior parte do território, com risco de chuva forte e intensa em Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Belém e Macapá.

Enquanto, em Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco, haverá pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23 °C em Belém e a máxima de 36 °C em Porto Velho.

Região Nordeste

O clima predominante é o tropical, que se caracteriza por duas estações bem definidas: um quente e úmida e outra mais fria e seca. Sendo assim, na sexta-feira, a região Nordeste terá um dia nublado e chuvoso no litoral, com risco de chuva forte e volumosa em Recife.



Você também pode gostar:

No interior, o tempo ficará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca em áreas isoladas. Enquanto, a temperatura mínima será de 21 °C em Salvador e a máxima de 36 °C em Teresina.

Previsão do tempo na região Centro-Oeste

A região Centro-Oeste abrange os estados do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Na sexta-feira, a região Centro-Oeste terá um dia de sol e calor, com baixa umidade relativa do ar em quase todo o território.

A exceção será Campo Grande, que terá chuva e trovoadas por causa da frente fria que atinge o Sul. Desse modo, a temperatura mínima será de 14 °C em Brasília e a máxima de 36 °C em Cuiabá.

Região Sudeste

A região Sudeste abrange os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, o clima predominante é o tropical atlântico, que se caracteriza por elevada umidade e chuvas intensas, que se concentram nos meses de inverno.

Na sexta-feira, a região Sudeste terá um dia de contrastes, com tempo mais fechado e chuvoso no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e períodos de sol e pancadas de chuva em São Paulo e Minas Gerais. Dessa forma, a temperatura mínima será de 15 °C em Belo Horizonte e a máxima de 27 °C em Vitória.

Tempo na Região Sul

A região Sul abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima predominante é o subtropical, que se caracteriza por chuvas bem disseminadas no decorrer do ano, com estações bem definidas: verão quente e inverno frio.

Na sexta-feira, a região Sul terá um dia nublado, com chuva a qualquer hora e risco de temporais e queda de granizo em alguns pontos. A temperatura mínima será de 13 °C em Curitiba e a máxima de 23 °C em Porto Alegre.

Temperatura

A temperatura média do Brasil na sexta-feira será de 23 °C, com variação de 13 °C a 36 °C. As regiões mais frias serão o Sul e o Sudeste, que terão mínimas entre 13 °C e 19 °C.

As regiões mais quentes serão o Centro-Oeste e o Nordeste, que terão máximas entre 27 °C e 36 °C. Dessa forma, a região Norte terá temperaturas entre 23 °C e 34 °C.

Alertas meteorológicos

Devido à frente fria que avança pelo Sul do país, o INMET emitiu alerta laranja de tempestade. Ou seja, com chuva forte, ventos intensos e queda de granizo para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Assim, o órgão recomenda que as pessoas evitem áreas de alagamento, desliguem aparelhos elétricos e tomem cuidado com a queda de galhos de árvores.

Ainda o INMET emitiu alerta amarelo – de perigo potencial para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

Outro alerta amarelo emitido pelo INMET, se relaciona com chuvas intensas para o estado de Amazonas, Norte do Mato Grosso, Sul de Roraima, sudoeste do Pará e Leste de Rondônia. Por último, o INMET também emitiu alertas de vendaval para o interior do Nordeste.