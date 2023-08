Conor McGregor afirma que Logan Paul ‘retrocedeu’ na luta de Dillon Danis: ‘Espero que o rapaz apareça’

Conor McGregor está totalmente confiante de que Dillon Danis chegará à sua luta de boxe contra Logan Paul, mas ele disse que não é o caso do outro lado.

Danis se retirou de várias lutas de alto nível, atraindo zombaria da comunidade do MMA. Mas no sábado, antes da luta de boxe entre Anthony Joshua e Robert Helenius, McGregor afirmou que Paul é quem está tagarelando – e acrescentou que ajudará Danis a se preparar.

Além disso, como uma multa de $ 100.000 pode estar reservada para Danis caso ele desista da luta, McGregor disse que retribuirá o favor se os papéis forem invertidos.

“Dillon vai vencer, com certeza”, disse McGregor. “Eles já estão voltando atrás, estão abandonando isso. Conheço o Dillon há anos, treinei com ele muitas vezes, ajudei-o. Estou guiando ele. Estou treinando ele para isso e garanto a vitória.

“Espero que o rapaz apareça. Ele tentou cobrar de nós se não aparecermos – vamos cobrar dele se ele não aparecer.”

A construção para a luta já ficou feia. Danis cutucou Paul nas redes sociais, postando fotos da noiva do lutador da WWE, Nina Agdal. Na sexta-feira, Danis twittou que o Misfits Boxing o está “censurando” e ameaçou cancelar a luta com base em sua promoção da luta até agora.

Danis afirmou recentemente que está “totalmente comprometido” em pisar no ringue, e que tudo está longe na promoção da luta.

Estou totalmente empenhado nessa luta e venho carregando nas costas toda a promoção do card. Os Pauls e eu brigamos desde sempre. Imagine como você se sentiria. Jake atacou meu ex, inventou histórias sobre eu engravidar alguém, atacou a noiva do meu melhor amigo… —Dillon Danis (@dillondanis) 12 de agosto de 2023

McGregor disse que treinou recentemente com Danis e disse que está feliz com o estado mental do controverso lutador, acrescentando que depois que Danis estiver pronto para sua luta, ele entrará em seu próprio campo de luta – provavelmente um esperado luta com companheiro O lutador final 31 treinador Michael Chandler.

“Claro que sim, [I’ll train him], Vou entrar no acampamento depois disso”, disse McGregor. “[I’ll] organizar nossa equipe, e vou trazer Dillon a bordo. Eu estava treinando com ele quando estava em Nova York – estive em Nova York por cerca de um mês ou mais – [and] ele está em um grande espaço mentalmente, ele se acelerou.

“Ele estava em uma situação ruim. Agora, ele se recompôs, agora ele está em um ótimo lugar. Foi ótimo ver, e eu o apoiei o tempo todo.