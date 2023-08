Dana White também quer que Joe Lauzon se aposente, responde Lauzon

A localização do UFC 292 em Boston motivou Joe Lauzon a perguntar à promoção se eles tinham uma vaga disponível. Mas quando o veterinário perguntou, o cartão de luta estava cheio.

E assim, o nativo de Massachusetts, Lauzon, teve que se contentar em assistir a um evento do UFC em seu quintal, em vez de competir nele. Mas se dependesse do presidente do UFC, Dana White, ele não estaria competindo no octógono de jeito nenhum.

“Não é que seus serviços não fossem necessários”, disse White na coletiva de imprensa pós-UFC 292. “O cartão estava cheio no momento em que ele estava pedindo. … Eu gostaria que Joe também se aposentasse.

Lauzon, 39, está semi-aposentado há quatro anos, mais recentemente competindo no octógono em 2019. Duas lutas separadas com Donald Cerrone foram canceladas em 2022, quando ambos sofreram complicações de saúde fora da jaula. Lauzon disse que estaria aberto a mais lutas, mas apenas se elas o intrigassem.

Uma luta na frente da torcida de sua cidade natal era apenas uma opção, mas White citou o retorno malfadado do ex-campeão dos médios do UFC Chris Weidman no UFC 292 em apoio à sua opinião de que Lauzon deveria pendurar as luvas.

“Chega ao ponto, é como Chris Weidman, estávamos falando sobre Chris Weidman um minuto atrás”, disse White. “Weidman chegou ao ápice do esporte, e o fez de forma espetacular, nocauteando um dos maiores de todos os tempos, e agora? Por que? Para voltar e sentir isso mais uma vez? Ele sentiu isso esta noite, estourou o joelho e vai ter que passar por uma cirurgia maluca de novo para se recuperar. É como, por quê? Você já fez tudo. Você conquistou tudo o que poderia esperar no UFC.

“E dizendo isso, Joe Lauzon também. Joe Lauzon em um ponto detinha o maior bônus de ‘Luta da Noite’. Ele tem feito parte O ultimo lutador. Ele fez muito no esporte. Você chega a uma idade em que é tipo, vamos lá pessoal.”

Lauzon fez sua estreia no octógono em 2006 no UFC 64, nocauteando o ex-campeão dos leves Jens Pulver em uma grande reviravolta. Ele se tornou o favorito dos fãs por seu estilo de luta que prioriza a ação, o que o colocou em 4º lugar na lista de todos os tempos de bônus pós-luta com 15.

Lauzon competiu três vezes em eventos do UFC realizados em Boston, indo por 2 a 1, incluindo uma vitória sobre Jonathan Pearce em sua luta mais recente em 2019.

Em uma declaração fornecida ao MMA Fighting, Lauzon descreveu as circunstâncias em torno de seu pedido para lutar no UFC 292, os comentários de White e onde ele está em sua carreira.